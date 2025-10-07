Andrea Pacini presenta il singolo Adamo ed Eva: il video

Sono Andrea Pacini, giovane artista fiorentino, e con grande emozione presento l’uscita del videoclip del brano Adamo ed Eva, realizzato insieme a Gloria Zaccaria. Questa canzone ha una storia particolare e personale, che mi accompagna ormai da diversi anni e che oggi trova finalmente la sua piena realizzazione. Il brano vide per la prima volta la luce nel 2021, quando uscì in versione solista. In seguito fu inserito nell’album “Io Sono Io”, pubblicato sotto etichetta Be Next Music / Sorry Mom! e distribuito da Universal Music Italia, nella versione che include il featuring con Gloria. Curiosamente, la registrazione a due voci risale addirittura a un periodo precedente all’uscita ufficiale del 2021, segno di quanto questo progetto sia stato pensato e desiderato da tempo. Tutto iniziò nel maggio 2021, quando insieme alla mia manager e coautrice Luisa Piscitelli e al produttore Antonio Chindamo, decisi di provare l’avventura di Sanremo Giovani. L’idea iniziale era quella di presentarmi proprio con Gloria, amica e artista bresciana di grande talento, in un progetto condiviso. Purtroppo, una volta realizzata la traccia, scoprimmo che a causa delle restrizioni sull’età Gloria non poteva partecipare alle selezioni. Fu lei stessa, con grande generosità, a cedermi il brano per intero, affinché potessi portare avanti il messaggio sociale racchiuso nel testo.



Così, a dicembre 2021, uscì la versione solista di Adamo ed Eva. Il pezzo, pur non avendo alle spalle una grande macchina promozionale, ottenne un buon riscontro, raggiungendo quasi 100.000 streaming su Spotify. Un risultato che, per me, rappresentò un segnale forte: la canzone parlava alle persone e arrivava dritta al cuore. Con la pubblicazione dell’album nel maggio 2025, abbiamo scelto di restituire al pubblico la sua veste originaria, quella con la voce di Gloria. Adamo ed Eva nasce infatti come un dialogo a due, scritto di getto insieme a Luisa Piscitelli, con l’intento di raccontare il desiderio di resettare il mondo, ricostruendolo come un nuovo Eden. È un invito a immaginare un luogo dove corpo e anima possano fondersi, dove la speranza non venga soffocata dalla sofferenza.



Il tema per me non è solo artistico ma profondamente personale: facendo il volontario sull’ambulanza a Firenze, vedo quotidianamente quanto dolore e quanto “marcio” attraversino la nostra società. Per questo credo che la musica debba farsi portavoce di un messaggio positivo: solo l’uomo può salvare l’uomo, e insieme possiamo davvero cambiare ciò che non ci piace del mondo in cui viviamo.

Dal punto di vista musicale, la collaborazione con Antonio Chindamo è stata fondamentale. L’arrangiamento si muove su un tappeto di tastiere e chitarre, con un suono essenziale e luminoso che non copre, ma valorizza le due voci.



Il videoclip che accompagna questa versione è stato girato nel luglio 2021 sotto la regia del mio amico Francesco Rossi, vincitore del Golden Globe nello stesso anno. Le riprese si sono svolte tra il Parco Increa di Milano e il Parco Anconella di Firenze, luoghi che hanno offerto la cornice naturale perfetta al messaggio del brano. Durante le riprese, Gloria era visibilmente incinta: un dettaglio che ha aggiunto ulteriore significato alla narrazione, simbolo di nuova vita e di futuro. A rendere ancora più autentico il progetto è stata la presenza di tanti amici e conoscenti come comparse. Ognuno di loro, con la propria energia, ha contribuito a dare valore al videoclip, trasformandolo in una vera e propria esperienza condivisa. Oggi, con questa nuova uscita, sento di aver chiuso un cerchio: Adamo ed Eva torna nella sua forma originaria, con la forza di un messaggio che continua a essere attuale e necessario.