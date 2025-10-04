Targhe MEI 2025, tra i premiati Eugenio Finardi e Giulia Mei

Fino a domenica 5 ottobre a Faenza è in pieno svolgimento l'edizione 2025 del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, la più importante rassegna della musica indipendente italiana. Concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze, teatri e palazzi e palchi faentini del centro storico di Faenza celebrano i 30 anni del MEI. Questa sera, sabato 4 ottobre, verranno assegnate le Targhe MEI 2025 sul Palco Centrale di Piazza del Popolo con i concerti dal vivo di Eugenio Finardi, Anna Castiglia, Giulia Mei, 18k, Deschema, Foreign Air, Punkcake, la presenza di Tony Esposito e tantissimi altri.



LE TARGHE MEI 2025

EUGENIO FINARDI - TARGA MEI ARTISTA INDIPENDENTE

ANNA CASTIGLIA - TARGA MEI-EXITWELL ARTISTA EMERGENTE

ANTONELLA RUGGIERO - PREMIO ALLA CARRIERA

TONY ESPOSITO - PREMIO MEI MUSICA PER LA PACE

PUNKCAKE - PREMIO GIOVANI MEI

GIULIA MEI - PREMIO GIOVANI MEI

18K CON ED MARS E 4997 - PREMIO HIP-HOP MEI

“LA VERITÀ” DI BRUNORI SAS - MIGLIOR VIDEOCLIP DELLE 30 EDIZIONI DEL MEI



Inoltre, oggi e domani, domenica 5 ottobre, in Piazza Nenni si terrà il Presidio Musicale Una Voce per Gaza con oltre 30 artisti che hanno già aderito all’appello lanciato da Amnesty International e Voci per la Libertà e l’altro spazio per artisti emergenti EdicolAcustica. L’iniziativa Una voce per Gaza vede l’unione di forze fra Voci per la Libertà, Amnesty International, EdicolAcustica e il MEI. Di fronte alla tragedia che sta devastando la Striscia di Gaza si darà voce al mondo della musica indipendente in un appello corale. Sarà allestito in Piazza Nenni uno stand dove si svolgerà una vera e propria maratona di solidarietà artistica. Gli artisti che hanno aderito porteranno su quel palco una breve performance con brani, poesie, riflessioni, letture e testimonianze che abbiano l’obiettivo di mantenere viva l’attenzione sulla crisi e sostenere le richieste di Amnesty International.