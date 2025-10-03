Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Chiara Pastò presenta il singolo Un Bacio: il video

Musica

Il brano è un inno all’amore autentico, capace di andare oltre l’apparenza per abbracciare l’essenza


IL VIDEO E' INTRODOTTO DA UN TESTO ORIGINALE DELL'ARTISTA

Un Bacio rappresenta per me una nuova fase creativa: un punto di ripartenza dopo un periodo senza pubblicazioni inedite, un ponte verso una nuova evoluzione personale e musicale. Il nuovo singolo che vi presento è il connubio tra canzone d’autore, ritmo incalzante tipico delle hit dance e una melodia pop di immediata ricezione. La canzone racconta di come spesso ci percepiamo gravati da difetti e imperfezioni. L’incontro con una persona speciale, capace di amarci nella nostra interezza, diventa allora un momento rivelatore: è nello sguardo e nell’incontro con l’altro che scopriamo di essere perfetti così come siamo, comprendendo che ciò che consideriamo fragilità è in realtà ciò che ci rende unici.

Un Bacio è quindi un inno all’amore autentico, capace di andare oltre l’apparenza per

abbracciare l’essenza. È un messaggio di accettazione di sé, degli altri e dei propri colori. Ma è anche un dialogo interiore: un invito a ricordare che, in questo viaggio verso l’accettazione, nessuno è davvero solo. Prima o poi tutti siamo chiamati ad accoglierci con autenticità e a far sentire la nostra voce con coraggio e sicurezza.

Per me questo brano segna un nuovo inizio, un passo verso una musica che nasce

dall’anima e si distingue per sincerità e profondità. Un Bacio e gli altri brani del mio prossimo album sono il frutto di una ricerca attenta e raffinata, in cui ho messo tutta me stessa, partecipando attivamente alla scrittura delle melodie e alla costruzione di un racconto personale e autentico.

La mia musica vuole essere un abbraccio, un luogo in cui chi ascolta possa sentirsi

compreso e mai più solo. In ogni nota e in ogni parola c’è la forza di un messaggio semplice ma potente: nel viaggio della vita e dell’accettazione di sé, nessuno cammina da solo. Tutto questo trova espressione anche nel videoclip che accompagna il singolo. La scelta dei colori non è casuale: per me rappresentano lo stato d’animo di ciascuno di noi, mutevole a seconda del momento che stiamo vivendo. Ci sono fasi della vita in cui crediamo di aver perso i nostri colori, o semplicemente non riusciamo più a vederli. Nel videoclip, questo percorso prende forma visiva: dal bianco iniziale, le scene si arricchiscono gradualmente di colori, simbolo della riscoperta di sé e della propria vitalità. La produzione vede la preziosa collaborazione di Tiziano Mion, autore, co-compositore e produttore dei brani, la cui sensibilità artistica ha contribuito a definire l’identità sonora del progetto. Accanto a lui Ruggero Robin, col suo staff di affermati musicisti, si è occupato

dell’arrangiamento e della produzione musicale, donando ai brani una veste sonora unica e curata nei minimi dettagli.

FOTOGALLERY

1/27
Musica

"Singolarmente", i 28 singoli usciti e da non perdere

Settembre ti Perdonerò anche Se di Nuvola è il brano più rappresentativo di settembre. Una menzione speciale per Gallicchio, Clementia, Massaroni Pianoforti, Luminenoctis, Chiara Pastò, Fase, Alice Robber, Anoraa e Nava. Tolta l'artista sul podio, tutti gli altri brani, scelti tra circa 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Puff Daddy scrive al giudice: "Mi dia un'altra possibilità"

Spettacolo

Lo scorso luglio il rapper era stato condannato per due capi di accusa legati alla prostituzione...

Paris Fashion Week, i vip alle sfilate, da Elodie a Kylie Jenner

Spettacolo

Tantissime le star sbarcate nella capitale francese per le presentazioni delle collezioni per la...

35 foto

Alessandro Borghese Kitchen Sound, al via la decima edizione

TV Show

L’originale videoenciclopedia gastronomica ideata e prodotta da Food Media Factory e Level 33,...

New York Times contro Justin Baldoni dopo la causa con Blake Lively

Spettacolo

Il quotidiano ha fatto causa a Wayfarer Studios LLC, la società di produzione dell'attore e...

Taylor Swift, il testo del nuovo singolo The Fate of Ophelia

Musica

The Fate of Ophelia è il brano che apre The Life of a Showgirl, il dodicesimo album della...

Spettacolo: Per te