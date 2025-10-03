Chiara Pastò presenta il singolo Un Bacio: il video

Un Bacio rappresenta per me una nuova fase creativa: un punto di ripartenza dopo un periodo senza pubblicazioni inedite, un ponte verso una nuova evoluzione personale e musicale. Il nuovo singolo che vi presento è il connubio tra canzone d’autore, ritmo incalzante tipico delle hit dance e una melodia pop di immediata ricezione. La canzone racconta di come spesso ci percepiamo gravati da difetti e imperfezioni. L’incontro con una persona speciale, capace di amarci nella nostra interezza, diventa allora un momento rivelatore: è nello sguardo e nell’incontro con l’altro che scopriamo di essere perfetti così come siamo, comprendendo che ciò che consideriamo fragilità è in realtà ciò che ci rende unici.



Un Bacio è quindi un inno all’amore autentico, capace di andare oltre l’apparenza per

abbracciare l’essenza. È un messaggio di accettazione di sé, degli altri e dei propri colori. Ma è anche un dialogo interiore: un invito a ricordare che, in questo viaggio verso l’accettazione, nessuno è davvero solo. Prima o poi tutti siamo chiamati ad accoglierci con autenticità e a far sentire la nostra voce con coraggio e sicurezza.

Per me questo brano segna un nuovo inizio, un passo verso una musica che nasce

dall’anima e si distingue per sincerità e profondità. Un Bacio e gli altri brani del mio prossimo album sono il frutto di una ricerca attenta e raffinata, in cui ho messo tutta me stessa, partecipando attivamente alla scrittura delle melodie e alla costruzione di un racconto personale e autentico.



La mia musica vuole essere un abbraccio, un luogo in cui chi ascolta possa sentirsi

compreso e mai più solo. In ogni nota e in ogni parola c’è la forza di un messaggio semplice ma potente: nel viaggio della vita e dell’accettazione di sé, nessuno cammina da solo. Tutto questo trova espressione anche nel videoclip che accompagna il singolo. La scelta dei colori non è casuale: per me rappresentano lo stato d’animo di ciascuno di noi, mutevole a seconda del momento che stiamo vivendo. Ci sono fasi della vita in cui crediamo di aver perso i nostri colori, o semplicemente non riusciamo più a vederli. Nel videoclip, questo percorso prende forma visiva: dal bianco iniziale, le scene si arricchiscono gradualmente di colori, simbolo della riscoperta di sé e della propria vitalità. La produzione vede la preziosa collaborazione di Tiziano Mion, autore, co-compositore e produttore dei brani, la cui sensibilità artistica ha contribuito a definire l’identità sonora del progetto. Accanto a lui Ruggero Robin, col suo staff di affermati musicisti, si è occupato

dell’arrangiamento e della produzione musicale, donando ai brani una veste sonora unica e curata nei minimi dettagli.