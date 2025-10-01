Myung-Whun Chung e Mao Fujita chiudono la loro tournée alla Scala

C’è grande attesa per il doppio appuntamento al Teatro alla Scala con Myung-Whun Chung e Mao Fujita domenica 12 ottobre – Prova Aperta alle ore 10:30 e Concerto alle ore 20 – per la Stagione della Filarmonica: il Maestro torna al Piermarini dopo aver condiviso con gli scaligeri la recente tournée di quindici giorni in Asia, con otto concerti tutti sold out tra Corea del Sud e Giappone. La Filarmonica è stata acclamata da oltre sedicimila spettatori, è tornata in sale prestigiose come la Suntory Hall di Tokyo per due concerti e ha debuttato nei più recenti templi della musica in Oriente come il Fenice Sacay di Osaka e la Concert Hall di Busan. L’accoglienza del pubblico coreano e giapponese è stata particolarmente calorosa, con standing ovation e lunghi applausi a ogni concerto. Un’esperienza profondamente emozionante per tutti i musicisti e per il Maestro Chung, che ha dichiarato: "Venire a Busan con questi musicisti veramente è speciale perché è dove sono nato, l’ultimo anno della guerra, quando tutto il Paese era distrutto. Nel momento in cui iniziamo a suonare dobbiamo dimenticare chi siamo. Coreani, italiani, cinesi, giapponesi, americani… questa musica può servire alle persone a diventare più familiari le une per le altre".