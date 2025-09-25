Massimo Pacciani, morto lo storico batterista dei big italiani

Ancora sconosciute al momento le cause della morte dello storico batterista e percussionista che nel corso della sua brillante carriera ha lavorato con alcuni tra i big più amati della scena musicale italiana, e per il cinema. Tra i tanti omaggi sui social, quello della Pausini

Lutto nel mondo della musica, si è spento Massimo Pacciani, sconosciute al momento le cause della morte. Lo storico batterista e percussionista nel corso della sua brillante carriera ha lavorato con alcuni tra i big più amati della scena musicale italiana, da Laura Pausini a Gianni Morandi, da Irene Grandi a Fiorello, da Michele Zarrillo a Raf, da Antonello Venditti a Umberto Tozzi, da Marco Masini a Ivana Spagna, da Luca Carboni a Paolo Vallesi, da Francesco Baccini a Scialpi, per citare i nomi più noti. Inoltre, la sua vena creativa si è espressa anche al cinema, l’artista ha infatti realizzato le colonne sonore di film quali Mediterraneo di Gabriele Salvatores, Ragazzo fuori di Marco Risi, Il Barbiere di Rio, Solo per amore e Maramao di Giovanni Veronesi, tutta la produzione cinematografico di Francesco Nuti e Il Re Leone di Walt Disney.