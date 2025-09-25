Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Morto Massimo Pacciani, storico batterista di Laura Pausini e dei big italiani

Musica
Foto tratta da Instagram (profilo ufficiale di Laura Pausini)

Ancora sconosciute al momento le cause della morte dello storico batterista e percussionista che nel corso della sua brillante carriera ha lavorato con alcuni tra i big più amati della scena musicale italiana, e per il cinema. Tra i tanti omaggi sui social, quello della Pausini 

Lutto nel mondo della musica, si è spento Massimo Pacciani, sconosciute al momento le cause della morte. Lo storico batterista e percussionista nel corso della sua brillante carriera ha lavorato con alcuni tra i big più amati della scena musicale italiana, da Laura Pausini a Gianni Morandi, da Irene Grandi a Fiorello, da Michele Zarrillo a Raf, da Antonello Venditti a Umberto Tozzi, da Marco Masini a Ivana Spagna, da Luca Carboni a Paolo Vallesi, da Francesco Baccini a Scialpi, per citare i nomi più noti. Inoltre, la sua vena creativa si è espressa anche al cinema, l’artista ha infatti realizzato le colonne sonore di film quali Mediterraneo di Gabriele Salvatores, Ragazzo fuori di Marco Risi, Il Barbiere di Rio, Solo per amore e Maramao di Giovanni Veronesi, tutta la produzione cinematografico di Francesco Nuti e Il Re Leone di Walt Disney.

Tra i numerosi omaggi sui social dedicati a Pacciani, quello di Laura Pausini: "Massimo, sei volato via così improvvisamente. Grazie per il tuo talento e la tua amicizia. Quanta musica abbiamo condiviso, e grazie per questa", le parole postate su Instagram si riferiscono alla canzone dal titolo "Un'emergenza d'amore" sulle cui note i due si sono esibiti svariate volte dal vivo sul palco. 

 

 

Spettacolo: Ultime notizie

Massimo Pacciani, morto lo storico batterista dei big italiani

Musica

Ancora sconosciute al momento le cause della morte dello storico batterista e percussionista che...

Violet Affleck, l'appello alle Nazioni Unite per le mascherine Covid

Spettacolo

La primogenita dell'attore e di Jennifer Garner aveva contratto il Long Covid nel 2019. Oggi...

The Pitt, cast della serie tv su Sky che ha vinto 5 Emmy Awards. FOTO

Serie TV

Vincitrice tra gli altri del premio per la Miglior Serie Drammatica, il medical...

15 foto

Milano Fashion Week, la sfilata di Etro Primavera/Estate 2026. FOTO

Spettacolo

Marco De Vincenzo invita il pubblico della Settimana della Moda a entrare nel tendone del suo...

15 foto

Una battaglia dopo l'altra, la recensione del film con DiCaprio

Gabriele Acerbo

Spettacolo: Per te