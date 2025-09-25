Dave Bolo presenta il singolo Respiro: il video

Ho pensato alla realizzazione di questo videoclip subito dopo aver ascoltato il disco masterizzato, quando ormai i lavori erano terminati e finalmente potevo godermi il risultato finale. È stato in quel momento, nei primi due ascolti, che ho capito senza esitazioni quale fosse la canzone più completa del disco, quella che parlava davvero a tutti e che, secondo me, rappresentava la sintesi più potente del progetto. Non ho avuto dubbi: era Respiro. Sin dall’inizio ho sentito il desiderio di darle un vestito speciale, di costruire attorno a lei qualcosa che la esaltasse e che ne amplificasse la forza. Non potevo accontentarmi di un semplice video musicale: volevo qualcosa di più profondo, di più artistico. Ho sentito il bisogno di lavorare con un regista, un videomaker capace non solo di girare delle immagini, ma di trasformarle in poesia visiva. Mi serviva un vero artista che potesse ricamare con cura il vestito che io avevo immaginato per lei, per Respiro. Andrea Giacomini, in arte Vonjako era il regista perfetto, che già conoscevo per i suoi lavori con Casablanca, Bloom e The Elephant Man oltre a tanti artisti internazionali.

In questo percorso, la danza è arrivata in maniera naturale. Ho sempre amato la danza classica: mi riempie gli occhi, mi emoziona e riesce a comunicare senza parole ciò che spesso è difficile esprimere. Ho pensato subito che sarebbe stata perfetta per raccontare le sfumature di questa canzone. E così ho scelto di affidarmi a due ballerini straordinari, Alice Lietti e Alessandro Francesconi, che con la loro arte hanno dato corpo e respiro alla musica. Trovare la location giusta era altrettanto fondamentale. Non potevo immaginare una cornice qualsiasi: serviva un luogo capace di amplificare la bellezza del gesto e la potenza della canzone. Quando ho scoperto la “Sala Bianca” del Teatro Sociale di Como, ho capito immediatamente che era quella giusta. Un luogo sensazionale, con un’eleganza che toglie il fiato, capace di accogliere e di esaltare la danza. Grazie a Vonjako, che ha creduto nel progetto e mi ha supportato, sono riuscito a trasformare questo desiderio in realtà. Quello che per tanto tempo era stato solo un sogno, un’immagine nella mia mente, ha finalmente preso forma concreta. Per me Respiro è la canzone che meritava un vestito unico, e con questo videoclip credo davvero di essere riuscito a darglielo.

Ma questo progetto non vive da solo: nasce e cresce dentro un disco intero, che ho voluto chiamare Paura del domani.