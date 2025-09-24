Radio Kiss Kiss si conferma tra i grandi network italiani con oltre 4 milioni di ascoltatori giornalieri nel primo semestre 2025, al 6° posto nazionale secondo Audiradio. L’emittente guidata da Lucia Niespolo rafforza la sua identità con numeri record anche sul digitale e si prepara a festeggiare i 50 anni con eventi e iniziative speciali

La nuova indagine Audiradio segna una tappa storica per la radiofonia italiana e certifica la crescita di Radio Kiss Kiss , che si consolida come uno dei network più seguiti e amati del Paese.

La visione di Lucia Niespolo

Lucia Niespolo, Presidente ed Editore di Radio Kiss Kiss, ha commentato:

“Il successo non è mai frutto del caso. I dati ci vedono al 6° posto sia per ascoltatori nel giorno medio che nel quarto d’ora, dimostrando che la strada intrapresa è quella giusta: frutto di scelte coraggiose, di una visione chiara e di un impegno quotidiano. Negli ultimi anni abbiamo creato un ecosistema che va oltre la radio tradizionale, capace di generare empatia tra persone, piazze, social e musica.”

La spinta del digitale

Accanto ai dati tradizionali, spicca la crescita digitale: Radio Kiss Kiss è stabilmente tra le prime radio italiane per views e interazioni online (fonte: Comscore). Solo nei mesi estivi ha raggiunto 63,5 milioni di video views (luglio–agosto), risultando la prima radio italiana per questo parametro.

I progetti di successo

Negli ultimi anni l’emittente ha sviluppato format innovativi che hanno rafforzato il legame con il pubblico:

ViralizzAmi , talent social da oltre 200 milioni di views in tre edizioni.

Casa Kiss Kiss Sanremo , che ha rivoluzionato il racconto del Festival con un’esperienza immersiva e multicanale.

Kiss Kiss Way – We live. You play., il tour estivo che ha coinvolto più di 150.000 persone in 5 tappe, con una portata mediatica di 723 milioni e oltre 1.100 uscite stampa e web.

Uno sguardo al futuro

Il 2026 sarà un anno speciale: Radio Kiss Kiss si prepara a celebrare i suoi 50 anni di storia con una serie di eventi, produzioni e iniziative che rafforzeranno ulteriormente la sua identità. Già in preparazione Casa Kiss Kiss Sanremo 2026, che promette di rinnovare ancora una volta il rapporto con il pubblico e l’industria musicale.

Tradizione e innovazione

I dati Audiradio 2025, uniti ai risultati digitali, raccontano di un’emittente che non solo cresce ma si consolida: Radio Kiss Kiss è oggi un punto di riferimento nel panorama radiofonico italiano, capace di unire tradizione e innovazione, ascolto e interazione, intrattenimento e connessione autentica.

Radio Kiss Kiss: la certezza del presente, la promessa del futuro.