Jimmy Sax, ecco il docufilm 24 Reasons to Touch the Olympus

Jimmy Sax, tra i sassofonisti più apprezzati e seguiti al mondo con oltre mezzo miliardo di stream, 1,5 milioni di follower e più di 430 milioni di visualizzazioni su YouTube, torna con un doppio progetto che intreccia musica, immagini e grandi palcoscenici.

Il docufilm in esclusiva su YouTube

Dal 24 settembre è disponibile in esclusiva sul canale YouTube ufficiale dell’artista 24 Reasons to Touch the Olympus, il docufilm prodotto da Wonder Manage srl che racconta i primi sei anni di carriera di Jimmy. Al centro della narrazione, il concerto all’Olympia di Parigi del 24 settembre 2024: un evento simbolico che segna un traguardo ma anche l’inizio di una nuova fase internazionale.

Il racconto è arricchito da interventi e testimonianze di icone della musica come Bob Sinclar, Ghali e Carlos Santana, che offrono uno sguardo privilegiato sull’universo artistico di Jimmy Sax. "Questo documentario mostra due o tre anni di duro lavoro – spiega l’artista – dagli inizi fino alle stelle. È il primo volume della mia vita, un tributo alla passione e alla dedizione".