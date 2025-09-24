Jimmy Sax, ecco il docufilm 24 Reasons to Touch the Olympus

Uno dei sassofonisti più seguiti al mondo, con oltre mezzo miliardo di stream e milioni di visualizzazioni su YouTube, torna con un doppio progetto
Jimmy Sax, tra i sassofonisti più apprezzati e seguiti al mondo con oltre mezzo miliardo di stream, 1,5 milioni di follower e più di 430 milioni di visualizzazioni su YouTube, torna con un doppio progetto che intreccia musica, immagini e grandi palcoscenici.
Il docufilm in esclusiva su YouTube
Dal 24 settembre è disponibile in esclusiva sul canale YouTube ufficiale dell’artista 24 Reasons to Touch the Olympus, il docufilm prodotto da Wonder Manage srl che racconta i primi sei anni di carriera di Jimmy. Al centro della narrazione, il concerto all’Olympia di Parigi del 24 settembre 2024: un evento simbolico che segna un traguardo ma anche l’inizio di una nuova fase internazionale.
Il racconto è arricchito da interventi e testimonianze di icone della musica come Bob Sinclar, Ghali e Carlos Santana, che offrono uno sguardo privilegiato sull’universo artistico di Jimmy Sax. "Questo documentario mostra due o tre anni di duro lavoro – spiega l’artista – dagli inizi fino alle stelle. È il primo volume della mia vita, un tributo alla passione e alla dedizione".
Il singolo Roméo registrato a Pompei
In parallelo al docufilm, è uscito anche Roméo, il nuovo brano disponibile in digitale e registrato live nello scenario unico dell’Anfiteatro di Pompei (ascolta qui).
Il pezzo intreccia sax e chitarra in un inno alla leggerezza, con un hook vocale da stadio che lo ha reso uno dei momenti più acclamati del tour estivo, tra palcoscenici suggestivi come l’Arena di Nîmes e il Teatro Antico di Taormina.
Le nuove date del tour europeo
Jimmy Sax non si ferma: dopo un’estate trionfale, prosegue con nuove date nelle principali capitali europee. Queste le prossime tappe:
24 settembre – Vienna (AT), Raiffeisen Halle
19 ottobre – Londra (ENG), Electric Brixton
22 ottobre – Amsterdam (NL), Club Panama
25 ottobre – Berlino (DEU), Club Gretchen
26 ottobre – Bruxelles (BE), La Madeleine
28 ottobre – Istanbul (TR), Babylon Bomonti
Un artista globale
Di origini francesi, Jimmy Sax è autore di successi mondiali come No Man No Cry (Platino in Italia) e Time (Oro in Italia). Performer carismatico e versatile, dal 2020 ha calcato palchi internazionali da St. Tropez a Dubai, da Capri a Monaco, fino allo Stadio Vélodrome di Marsiglia in occasione della visita di Papa Francesco e al Palazzo dello Sport di Roma.
Nel 2024 ha pubblicato una sua versione dell’iconico Una Mattina di Ludovico Einaudi, mentre il Million Miles Summer Tour lo ha portato nei principali teatri del Sud Europa, culminando proprio con il debutto all’Olympia di Parigi.
Con oltre 200 milioni di visualizzazioni solo per il video di No Man No Cry e un Platino in Francia per il singolo Ibiza in collaborazione con JUL, Jimmy Sax conferma il suo ruolo di intrattenitore globale, capace di trasformare ogni concerto in un’esperienza collettiva ed emozionante.
Info utili
Docufilm: 24 Reasons to Touch the Olympus è disponibile in esclusiva sul canale YouTube ufficiale di Jimmy Sax.
Nuovo brano: ascolta Roméo, registrato dal vivo all’Anfiteatro di Pompei → link diretto.
Tour europeo: biglietti e dettagli sulle prossime date disponibili sui canali social e sul sito ufficiale di Jimmy Sax.