Morto Ron Carroll, leggendario vocalist di Chicago

Tragicamente scomparso lunedì 22 settembre, all'età di 57 anni, Carroll aveva prestato la voce a "Lucky Star" e "What a Wonderful World" di Bob Sinclair

La scomparsa di Carroll è stata annunciata sui social media da Deonte Pennington , amico di lunga data e collega DJ di Ron Carroll. Stacy Kidd, tra i maggiori produttori di Chicago, ha poi pubblicato un tributo su Facebook, affermando che l'artista è morto in seguito a un infarto .

Ron Carroll , cantante e DJ di musica house di Chicago , la cui voce ha contribuito a definire il genere tra gli anni Novanta e i Duemila, è tragicamente scomparso lunedì all'età di 57 anni .

La carriera

Nel corso della sua carriera, Ron Carroll ha saputo fondere alla perfezione la deep house con influenze gospel e funk, colmando il divario tra la scena house underground di Chicago e la musica dance mainstream. Noto per la sua voce potente e soul, ha collaborato con artisti influenti come Axwell, Hardsoul e Bob Sinclar, tra molti altri.

Nato a Chicago nel 1968, Carroll è cresciuto cantando nei cori delle chiese prima di immergersi nella nascente scena house della città. La svolta arrivò alla Winter Music Conference del 1994 a Miami, dove contattò il produttore Louie Vega e si guadagnò l'opportunità di scrivere i testi per I Get Lifted di Barbara Tucker. Questo legame lo portò a collaborare con la casa di produzione Deep Soul, dove lavorò al fianco dei veterani della house di Chicago Mike Dunn e Byron Stingily. Carroll scrisse i testi per sei tracce dell'album del 1998 di Stingily, The Purist, e creò l'inno The Sermon.

La sua voce inconfondibile ha impreziosito numerosi inni da club, come Lucky Star con il gruppo francese Superfunk, che divenne un successo internazionale con oltre 500mila copie vendute in tutto il mondo.

In Italia, i più conoscono Ron Carroll per What a Wonderful World di Bob Sinclar, brano uscito nel 2008 insieme ad Axwell. In questa produzione, la voce potente e soul di Ron Carroll si fonde con le sonorità house di Sinclar e Axwell, creando una traccia capace di unire il mondo dei club con quello del grande pubblico. Il singolo è stato pubblicato in diverse versioni, dal radio edit ai club mix fino ai remix firmati da altri produttori, e ha riscosso grande successo nelle piste da ballo e nelle classifiche internazionali.