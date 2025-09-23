Camilla Ricchiuti presenta il singolo Atlantide: il video

Mi chiamo Camilla, sono una cantautrice abruzzese con 14 anni di esperienza nell'ambito musicale. Il mio percorso artistico è iniziato con un corso di chitarra e canto e da allora la musica è diventata parte essenziale della mia vita. Sono emozionata per l'uscita del mio nuovo singolo, Atlantide, un brano che ho sognato di condividere con il mondo per mesi. Scritto insieme a Caterina Magliozzi nell'estate del 2024, Atlantide è nato da un incontro allo Studio Nero di Roma, dove abbiamo creato un legame speciale che ha influenzato il risultato finale. La nostra collaborazione è iniziata con la ricerca di una melodia uptempo che potesse trasmettere profondità e raccontare un amore costretto a nascondersi. Abbiamo paragonato questo amore all'antica città perduta di Atlantide, un riferimento che si lega alla mia passione per la mitologia e la storia. La registrazione con Marta Venturini è stata un momento speciale, dove abbiamo reso l'arrangiamento ancora più magico. Il brano prende ispirazione dal mito di Atlantide e racconta un amore ostacolato e giudicato dalla società, che cerca di esprimersi liberamente.



Il sound di Atlantide è un mix di pop, elettronica e reggaeton, con una linea vocale delicata e intima nelle strofe e un ritornello più ricco e coinvolgente. Pur essendo un pezzo ritmato e ballabile, Atlantide porta con sé una velata malinconia, la nostalgia di una libertà ancora da conquistare e il desiderio di vivere un amore senza paura.

Il videoclip di Atlantide è stato un'esperienza incredibile, grazie alla forte sintonia con i registi Valerio Matteu e Giuseppe Cambria. Abbiamo scelto due location principali: uno studio a Roma e un'escape room a tema Atlantide. Nello studio, abbiamo girato scene con luci al neon colorate e specchi, sperimentando con effetti luminosi e movimenti liberi. Nell'escape room, abbiamo ambientato le scene sottomarine e di Atlantide, creando un contrasto interessante con luci rosse intense e tonalità bianche e blu.



Un aneddoto divertente riguarda una boccia di vetro presente in diverse scene: ogni volta dovevamo svuotarla con attenzione, spostarla senza alterare la disposizione degli oggetti al suo interno e poi riempirla nuovamente. Un dettaglio che ci ha fatto sorridere più di una volta! Il video si conclude nella stanza "Atlantide", un mondo incantato sottomarino che racchiude perfettamente l'essenza del brano. Sono felice del risultato finale e grata di aver lavorato con un team affiatato e professionale. La giornata di riprese è stata un'esperienza positiva e ricordo tutto con un sorriso. Spero che Atlantide possa toccare il cuore delle persone e farle riflettere sull'importanza della libertà e dell'amore. Con questo brano, voglio trasmettere un messaggio di speranza e di incoraggiamento, e spero che possa essere di ispirazione per chiunque lo ascolti.