Patty Capone presenta il singolo La vita decide quando vuole: il video

Musica

 Il brano mira a sensibilizzare e sostenere la ricerca scientifica per la cura dell'Alzheimer

IL VIEO E' INTRODOTTO DA UN TESTO ORIGINALE DELL'ARTISTA

La vita decide quando vuole è un messaggio scritto in note che mira a sensibilizzare e sostenere la ricerca scientifica per la cura dell'Alzheimer. Questa malattia rappresenta una sfida sconvolgente, che mette alla prova non solo chi ne è colpito, ma anche le persone intorno, i familiari e gli amici. È un percorso fatto di ricordi sfumati, di frammenti di vita che si dissolvono come sabbia tra le dita, lasciando un senso di perdita e di impotenza. La frase "la vita che disegna il tempo come fa un pittore" richiama l’idea che ognuno di noi vive il proprio tempo in modo unico, giorno dopo giorno, con colori diversi, sfumature che dipingono la nostra esistenza. Ogni pennellata rappresenta un destino diverso, un cammino personale fatto di gioie, dolori, sogni e speranze. La vita si apre alla luce, si nasce e si cresce tra le braccia di chi si prende cura di noi, creando un rapporto di affetto e protezione che dà senso e significato alla nostra presenza nel mondo.

Tuttavia, con il passare degli anni, questa strada può assumere tinte più cupe. La malattia dell’Alzheimer si insinua lentamente, cancellando i ricordi più cari, confondendo le immagini del passato con il presente, e facendo smarrire chi si amava. La mente si oscura, e si inizia a perdere la capacità di riconoscere le persone care, persino la propria ombra può sembrare estranea. Si diventa ospiti di una realtà frammentata, fatta di flashback e ricordi che si sovrappongono, creando un senso di smarrimento e di paura. In questo contesto, il ritorno al mare diventa un’immagine di rinascita e di speranza. I piedi nudi nella sabbia, il calore del sole e il suono delle onde sono simboli di libertà e di ritorno alla natura, un modo per ricostruire un legame con se stessi e con il mondo. Anche se la luce del sole "prende e porta via", come dice il testo, lasciando un senso di perdita, la vita continua a essere un viaggio prezioso, fatto di momenti da vivere e di emozioni da custodire.

Il messaggio si conclude con una nota di speranza: nonostante le sfide e le difficoltà, la vita vale sempre la pena di essere vissuta. La ricerca scientifica, il sostegno alle famiglie e la consapevolezza sono strumenti fondamentali per combattere questa malattia e per donare a chi soffre un domani migliore. La vita, con tutte le sue sfumature, rimane un dono prezioso, un viaggio che merita di essere attraversato, con coraggio, amore e speranza.

Musica

"Singolarmente", i 14 singoli usciti e da non perdere

Voglio andare a vivere al mare dei Soloperisoci con quel suo senso di libertà è il singolo più coinvolgente di agosto. Una segnalazione speciale, poi, per Sir Joemario, Rosita Brucoli, Fenice e Chiara Clay. Tolto il duo romano tutti gli altri brani, scelti tra circa 150 ascolti, sono al secondo posto a pari merito SELEZIONE DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO

