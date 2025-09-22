Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Francesco Cavestri in concerto al Blue Note con la musica che verrà

Musica

L'appuntamento nel celebre locale milanese è martedì 23 settembre alle ore 20.30. Ci sarà un ospite a sorpresa e sarà l'occasione per ascoltare in anteprima alcune compozione dell'album che uscirà nei prossimi mesi

Dopo i successi di pubblico e di critica registrati durante il tour nei più importanti Festival e club italiani, con concerti anche all'estero come la Steinway Hall di Dubai, e un tour in Germania in arrivo, Francesco Cavestri ritorna al Blue Note di Milano, in uno dei luoghi simbolo del Jazz a livello internazionale, dopo il sold out registrato ad aprile 2024. La serata sarà impreziosita dalla partecipazione di una straordinaria special guest a sorpresa, una voce celestiale, da tempo amica del Blue Note. Martedì 23 settembre ore 20,30 il giovane pianista, compositore e produttore Francesco Cavestri, che si sta affermando come uno dei talenti più promettenti della nuova scena jazz europea (e in ingresso nella prestigiosa famiglia degli Artisti Steinway & Sons, che raccoglie i più importanti pianisti al mondo), con il suo trio propone una musica profondamente radicata nel jazz contemporaneo, ma contaminata da elementi di hip-hop, musica elettronica e atmosfere cinematografiche.

Cavestri al Blue Note si presenterà con il suo repertorio che alterna composizioni originali — tratte dai suoi tre album già pubblicati — e riletture audaci di giganti come John Coltrane, Robert Glasper e Radiohead. Nel suo ritorno al Blue Note, presenterà alcuni brani in anteprima tratti dal suo prossimo album, la cui uscita è prevista per l’inizio del 2026. Per l’occasione sarà accompagnato dal trio composto da Riccardo Marchese alla batteria e Alessandro Simeoni al basso con la partecipazione di una straordinaria special guest a sorpresa, una voce celestiale che ha incontrato nella sua carriera spesso il jazz e la musica classica e da tempo amica del Blue Note.

 

FOTOGALLERY

1/13
Musica

"Singolarmente", i 14 singoli usciti e da non perdere

Voglio andare a vivere al mare dei Soloperisoci con quel suo senso di libertà è il singolo più coinvolgente di agosto. Una segnalazione speciale, poi, per Sir Joemario, Rosita Brucoli, Fenice e Chiara Clay. Tolto il duo romano tutti gli altri brani, scelti tra circa 150 ascolti, sono al secondo posto a pari merito SELEZIONE DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Dawson's Creek reunion, non va Van Der Beek ma Lin-Manuel Miranda

Serie TV

Per via di una indisposizione fisica, l'interprete di Dawson Leery per tutte le 6 stagioni dal...

Tom Holland, incidente sul set di Spider-Man: Brand-New Day

Cinema

L’attore, impegnato nelle riprese del nuovo capitolo della saga Marvel dallo scorso agosto, è...

Gina Carano torna in tv, annunciata nuova serie dopo The Mandalorian

Serie TV

L’attrice ed ex ex artista marziale mista statunitense sta per tornare sul piccolo schermo. A sei...

Harry Styles ha corso la maratona di Berlino sotto falso nome

Spettacolo

Il cantante ha percorso i 42,2 chilometri del percorso in 2:59:13 ore, con un netto...

Harry Potter, Lavanda Brown esclusa raduno fan per il profilo OnlyFans

Cinema

L’attrice, apparsa in tre episodi della saga cinematografica, ha aperto da alcuni mesi una pagina...

Spettacolo: Per te