Nicoletta Pedrini presenta il singolo Anime Ribelli: il video

Anime Ribelli è più di una canzone: è un urlo che mi attraversa, un fuoco che ho portato dentro per troppo tempo e che ora arde libero. Ho scritto questo brano perché sentivo l’urgenza di dare voce a chi non smette di lottare, a chi cade e si rialza, a chi rifiuta di piegarsi e sceglie la libertà come unica strada possibile. Dentro ogni nota ci sono le mie ferite, la mia fragilità, ma anche la forza che nasce quando ci si accetta per ciò che si è. Anime Ribelli è il mio invito a mostrarci senza paura, a trasformare il dolore in resistenza, a gridare al mondo che nessuna gabbia può spegnere la nostra luce.



Il videoclip, diretto da Matteo Evangelisti, è lo specchio visivo di questo grido. Un viaggio tra ombre e squarci di luce, tra catene invisibili e gesti che le spezzano. Mi vedrete lottare, mi vedrete ribellarmi, ma soprattutto mi vedrete accogliere me stessa, perché solo così si può davvero rinascere. È un racconto crudo ed emozionante, che spero possa toccare chiunque lo guardi, aprendo ferite ma anche donando forza. Non ho camminato da sola in questo progetto: al mio fianco ci sono stati compagni di viaggio preziosi che hanno reso Anime Ribelli più vivo e più vero.

Con gratitudine ringrazio chi ha reso possibile questo progetto: Mimmo Cappuccio per la forza del suono; Matteo Evangelisti per aver dato volto e respiro alle immagini; Doriana Grace Gallino per aver trasformato la mia immagine in linguaggio;

Alberto Valseriati ed Elya Zambolin per aver intrecciato con me le parole.



Un grazie speciale a SkyTG24 per aver dato spazio e voce a questa musica. A voi, anime ribelli come me, dico: camminiamo insieme, come un unico coro che grida libertà. Ogni passo sarà un nuovo incontro: i concerti dal vivo, nuove sorprese artistiche, l’album che verrà, custodiranno nuove storie ed emozioni. Potrete seguirmi tra social e piattaforme ufficiali (Nicoletta Pedrini Official) per rimanere sempre aggiornati. Questo viaggio appartiene a tutti noi.