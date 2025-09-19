Esplora tutte le offerte Sky
Hey Man, musica e confronti per raccontare l'universo maschile

Musica

In un’epoca in cui il dibattito tra generi si è trasformato in uno scontro polarizzato, dove sembra contare più vincere che trovare soluzioni, nasce Hey Man! un imprevisto festival maschile, il primo evento in Italia interamente dedicato a ripensare il ruolo e l’identità degli uomini nel mondo di oggi.

Il festival, in programma il 19, 20 e 21 settembre a Milano, alla Fabbrica del Vapore, è un esperimento culturale senza precedenti: più di 50 eventi, oltre 100 ospiti da tutta Italia provenienti da università, cultura, spettacolo, aziende e social media, riuniti per parlare di uomini in modo aperto, costruttivo e senza strumentalizzazioni. Tra i protagonisti Vegas Jones, Nerone, Tommy Kuti, Linus e Frank Matano.

Spettacolo: Ultime notizie

I Nomadi tornano con un album dal vivo: Live al Teatro dal Verme

Fabrizio Basso

Monica Bellucci e Tim Burton, la coppia annuncia l'addio dopo due anni

Spettacolo

"È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di...

Julia Roberts in trattativa per Il matrimonio del mio migliore amico 2

Cinema

Dietro la macchina da presa, reduce da After The Hunt, potrebbe esserci proprio Luca Guadagnino...

Ernia, è uscito il brano Per te: testo e significato del singolo

Musica

Il rapper milanese torna con il nuovo album Per Soldi e Per Amore, che esce oggi (venerdì 19...

Tananai e Camihawke stanno insieme, la conferma di lei

Spettacolo

In un’intervista a Fanpage, la creator ha dato forma alle indiscrezioni che si rincorrevano da...

