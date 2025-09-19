Hey Man, musica e confronti per raccontare l'universo maschile

In un’epoca in cui il dibattito tra generi si è trasformato in uno scontro polarizzato, dove sembra contare più vincere che trovare soluzioni, nasce Hey Man! un imprevisto festival maschile, il primo evento in Italia interamente dedicato a ripensare il ruolo e l’identità degli uomini nel mondo di oggi.



Il festival, in programma il 19, 20 e 21 settembre a Milano, alla Fabbrica del Vapore, è un esperimento culturale senza precedenti: più di 50 eventi, oltre 100 ospiti da tutta Italia provenienti da università, cultura, spettacolo, aziende e social media, riuniti per parlare di uomini in modo aperto, costruttivo e senza strumentalizzazioni. Tra i protagonisti Vegas Jones, Nerone, Tommy Kuti, Linus e Frank Matano.