SunIce Festival, la musica elettronica protagonista nel Canton Ticino

Musica
Credit Justin Sonder

La line up è composta da oltre 50 artisti che abbracciano la musica elettronica a 360 gradi dalla House alla Techno passando attraverso le più diverse sfumature di entrambi i generi

L’estate dei festival con protagonista la musica elettronica non finisce davvero mai,

soprattutto in Europa, grazie ad una serie di ritrovi in grado di soddisfare i gusti più

variegati in materia. Tra i tanti appuntamenti in calendario, spicca ad esempio SunIce

Festival, in programma da giovedì 18 a sabato 20 settembre 2025 ad Ascona, in Canton Ticino, a pochi chilometri dal confine italiano-svizzero SunIce Festival si svolge al Seven Senses, al Lido di Ascona, pronto a ospitare una serie di top dj sulle rive del Lago Maggiore e con lo sfondo delle montagne circostanti: il modo migliore per salutare l’estate 2025, grazie alla musica in particolare di Deborah De Luca,

HUGEL, Kölsch, Lilly Palmer (nella foto di Justin Sonder) e WhoMadeWho, giusto per

citarne alcuni.

Una line-up composta nel complesso da oltre 50 artisti, in grado di abbracciare la musica elettronica a 360° gradi dalla House alla Techno passando attraverso le più diverse sfumature di entrambi i generi, sempre più in crescita negli indici di gradimento degli appassionati di tutto il mondo. Deborah de Luca e Lilly Palmer in particolare sono tra le dj più in auge da diversi anni a questa parte, ambasciatrici globali della techno, sempre presenti nei più importanti club e festival di tutto il mondo; i danesi Kölsch e WhoMadeWho sono da sempre garanzia di musica di qualità, autori di produzioni musicali decisamente eleganti e raffinate. Questa estate HUGEL ha confermato di essere un dj sempre più protagonista, sia con le sue uscite discografiche sia con la sua residenza tutti i martedì all’Hï Ibiza. E come ogni festival che si rispetti, SunICe non è soltanto musica: il suo programma prevede anche una serie di attività sportive, escursioni, degustazioni e tanto altro, in modo da proporre un’offerta che non si limiti alla musica in quanto tale ma consenta di vivere un fine settimana in maniera più varia e completa possibile.

Musica

"Singolarmente", i 14 singoli usciti e da non perdere

Voglio andare a vivere al mare dei Soloperisoci con quel suo senso di libertà è il singolo più coinvolgente di agosto. Una segnalazione speciale, poi, per Sir Joemario, Rosita Brucoli, Fenice e Chiara Clay. Tolto il duo romano tutti gli altri brani, scelti tra circa 150 ascolti, sono al secondo posto a pari merito SELEZIONE DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO

