SunIce Festival, la musica elettronica protagonista nel Canton Ticino

L’estate dei festival con protagonista la musica elettronica non finisce davvero mai,

soprattutto in Europa, grazie ad una serie di ritrovi in grado di soddisfare i gusti più

variegati in materia. Tra i tanti appuntamenti in calendario, spicca ad esempio SunIce

Festival, in programma da giovedì 18 a sabato 20 settembre 2025 ad Ascona, in Canton Ticino, a pochi chilometri dal confine italiano-svizzero SunIce Festival si svolge al Seven Senses, al Lido di Ascona, pronto a ospitare una serie di top dj sulle rive del Lago Maggiore e con lo sfondo delle montagne circostanti: il modo migliore per salutare l’estate 2025, grazie alla musica in particolare di Deborah De Luca,

HUGEL, Kölsch, Lilly Palmer (nella foto di Justin Sonder) e WhoMadeWho, giusto per

citarne alcuni.



Una line-up composta nel complesso da oltre 50 artisti, in grado di abbracciare la musica elettronica a 360° gradi dalla House alla Techno passando attraverso le più diverse sfumature di entrambi i generi, sempre più in crescita negli indici di gradimento degli appassionati di tutto il mondo. Deborah de Luca e Lilly Palmer in particolare sono tra le dj più in auge da diversi anni a questa parte, ambasciatrici globali della techno, sempre presenti nei più importanti club e festival di tutto il mondo; i danesi Kölsch e WhoMadeWho sono da sempre garanzia di musica di qualità, autori di produzioni musicali decisamente eleganti e raffinate. Questa estate HUGEL ha confermato di essere un dj sempre più protagonista, sia con le sue uscite discografiche sia con la sua residenza tutti i martedì all’Hï Ibiza. E come ogni festival che si rispetti, SunICe non è soltanto musica: il suo programma prevede anche una serie di attività sportive, escursioni, degustazioni e tanto altro, in modo da proporre un’offerta che non si limiti alla musica in quanto tale ma consenta di vivere un fine settimana in maniera più varia e completa possibile.