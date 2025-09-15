Festival della Tuscia, la "leggerezza" in scena tra i borghi

Dal 19 settembre al 12 ottobre, otto comuni della Tuscia ospitano concerti con artisti come Beatrice Rana, Kian Soltani e Benedetto Lupo. Un cartellone diffuso che unisce musica, paesaggio e promozione culturale del territorio. Il direttore artistico Massimo Spada: "Tema di quest'anno sarà la leggerezza per non dimenticare il lato più luminoso, positivo e aperto dell'infinità varietà che la musica può offrire"

“La manifestazione rappresenta un’occasione culturale di grande spessore”, ha dichiarato la sindaca di Viterbo, Chiara Frontini. “Ma soprattutto esprime la consapevolezza di una provincia che ha iniziato a ragionare come sistema, non più come somma di eventi isolati. È la direzione giusta per valorizzare la Tuscia come meta turistica e culturale, per italiani e stranieri”.

È stata presentata questa mattina, nella sede del Comune di Viterbo, la quarta edizione del Festival della Tuscia, in programma dal 19 settembre al 12 ottobre. Otto comuni — Viterbo, Gallese, Ischia di Castro, Vallerano, Vitorchiano, Bolsena, Sutri e Bassano Romano — ospiteranno concerti e performance in teatri, chiese, palazzi storici e basiliche. Ideato da Vittorio Sgarbi, il festival si conferma come uno degli appuntamenti culturali più rilevanti del panorama nazionale, capace di intrecciare musica, arte e paesaggio.

“La leggerezza” come tema: il programma completo

Il tema scelto per l’edizione 2025 è La leggerezza. “La leggerezza è stata il punto di partenza nella costruzione di questo programma – ha spiegato Massimo Spada, direttore artistico – perché rappresenta uno degli aspetti più preziosi e sorprendenti della percezione musicale. Siamo spesso portati ad associare la musica a concetti di complessità e profondità intellettuale, dimenticando talvolta il lato più luminoso, positivo e aperto dell’infinita varietà che essa può offrire. Il nostro percorso musicale si apre con le atmosfere cinematografiche del Signore degli Anelli, capaci di trasportarci in un’altra Era, per proseguire con la levigata armonia degli studi di Debussy, fino a giungere al vocalizzo sinuoso e alle danze ceche di Dvořák. Tutto questo ci conduce al cuore del festival: l’esecuzione integrale delle opere pianistiche di Maurice Ravel, il compositore che più di ogni altro ha saputo far vibrare l’aria con la vaporosità e l’incanto dei suoi capolavori”.

Un messaggio ripreso e ampliato da Alfonso Antoniozzi, assessore alla Cultura: “Il Festival della Tuscia 2025 è partitura che si apre nei teatri, nei palazzi, nelle basiliche, con i luoghi che diventano strumenti e la musica che li attraversa come memoria viva. La leggerezza che propone come tema non è certo fuga, ma precisione di un gesto che sa librarsi senza peso superfluo, lasciando nell’aria una traccia che unisce chi suona e chi ascolta. Come ogni spazio porta il proprio timbro e si intreccia con la voce degli interpreti, così ogni ascolto diventa esperienza che non appartiene solo al pubblico ma al territorio stesso. Da musicista sento in questo programma la possibilità rara di far coincidere tecnica e paesaggio, rigore ed emozione, senza mediazioni: non una vetrina ma un intreccio di presenze che restituisce comunità sonora, che rende visibile e udibile l’identità della Tuscia. In questo dialogo la candidatura della nostra città a Capitale Europea della Cultura è ancora una volta evidenza di ciò che già si compie”.

