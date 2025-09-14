Esplora tutte le offerte Sky
Mia Martini celebrata a Milano con Buon Compleanno Mimì: il programma

Musica

Ospiti della serata, che si svolgerà sabato 20 settembre, saranno Anna Tatangelo, Arisa, BigMama, Cioffi, Ermal Meta, La Rappresentante di Lista, Nina Zilli e Settembre. Ciascuno canterà un brano dell'artista scomparsa 30 anni fa e alcuni brani del proprio repertorio

Milano si prepara ad accogliere la dodicesima edizione di Buon Compleanno Mimì,

in programma sabato 20 Settembre 2025 alle ore 20.45 presso il Teatro Manzoni.

Lo spettacolo, patrocinato dal Municipio 3 del Comune di Milano, è organizzato

dall’Associazione Minuetto Mimì SaràBuon compleanno Mimì sarà un'occasione speciale per celebrare i trent'anni dalla scomparsa di Mia Martini, una delle voci più intense, amate e significative della musica italiana. Durante la serata, presentata da Luisa Corna, si esibiranno grandi artisti del panorama della musica italiana: Anna Tatangelo, Arisa, BigMama, Cioffi, Ermal Meta, La Rappresentante di Lista, Nina Zilli e Settembre. Ciascuno canterà un brano di Mia Martini e alcuni brani del proprio repertorio. Le sorelle di Mimi, Leda e Olivia Bertè, e la nipote Manuela Savini Bertè,

arricchiranno la serata con ricordi, aneddoti personali e immagini esclusive che

ripercorreranno momenti privati e pubblici della grande interprete.

Il tutto sarà sostenuto dall'accompagnamento musicale della band coordinata da Luca Colombo, con Alex Polifrone (batteria), Paola Zadra (basso), Alberto Orsi (chitarra), Ettore Gianni (chitarra), Stefano Gentilini (tastiere e programmazione).

Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta da Radio Italia a partire dalle ore 20.45.

I biglietti sono disponibili su TicketOne e presso la biglietteria del Teatro Manzoni: il ricavato dell'evento sarà destinato al sostegno dei progetti dell'Associazione

Minuetto Mimi Sarà, impegnata nel mantenere viva la memoria artistica e umana di

Mia Martini.

