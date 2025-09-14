Addio a Hermeto Pascoal, genio visionario della musica jazz brasiliana

Hermeto Pascoal, innovatore assoluto della musica brasiliana e figura di culto nel jazz internazionale, è morto a 89 anni. La notizia è stata confermata dalla famiglia con un messaggio diffuso sui suoi canali ufficiali

Il compositore e polistrumentista Hermeto Pascoal è morto il 13 settembre 2025 a Rio de Janeiro, all’età di 89 anni. La notizia è stata confermata dalla famiglia con un messaggio diffuso sui suoi canali ufficiali. Pascoal era ricoverato da alcune settimane per complicazioni respiratorie legate a una fibrosi polmonare. Al momento della sua scomparsa, il suo gruppo stava suonando dal vivo, come lui stesso avrebbe desiderato.

Nato nel 1936 a Lagoa da Canoa, nello stato di Alagoas, Pascoal era affetto da albinismo e fin da giovane si era dedicato alla musica, imparando a suonare l’accordion — una fisarmonica a tastiera — sotto la guida del padre. Uno strumento, molto diffuso nella musica popolare brasiliana che Pascoal ha sempre usato in modo creativo, spesso integrandolo con oggetti di uso quotidiano per generare suoni inediti. La sua carriera, iniziata negli anni ’60, lo ha portato a collaborare con artisti come Miles Davis, che lo definì “il musicista più impressionante al mondo”.