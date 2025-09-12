Tim Music Awards 2025, i cantanti in scaletta e dove vederli

Venerdì 12 e sabato 13 settembre Carlo Conti e Vanessa Incontrada accompagneranno il pubblico nel corso delle due serate dei Tim Music Awards 2025. Attesi tantissimi protagonisti della scena discografica
Carlo Conti e Vanessa Incontrada condurranno i Tim Music Awards 2025. Lo spettacolo ospiterà tantissimi protagonisti dell’industria discografica: da Achille Lauro a Eros Ramazzotti passando per Antonello Venditti, Luciano Ligabue, Irama, Marco Mengoni ed Elodie (FOTO).
tim music awards 2025, i cantanti in scaletta
Venerdì 12 e sabato 13 settembre Carlo Conti e Vanessa Incontrada accompagneranno il pubblico nel corso di due serate all’insegna della grande musica. Tantissimi protagonisti della scena discografica si alterneranno sul palco dell’Arena di Verona. La diciannovesima edizione dello show ha registrato il tutto esaurito da mesi.
Durante le serate i due conduttori consegneranno importanti riconoscimenti e Premi Speciali lasciando anche spazio a grandi esibizioni. Al momento la produzione dell’evento non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sull’ordine di uscita degli artisti. Attesi tantissimi nomi, tra i quali Anna, Bresh, Fabri Fibra, Fedez, Fiorella Mannoia, Giorgia, Laura Pausini, Mario Biondi e Max Pezzali. Ecco tutti i cantanti previsti in scaletta:
- Achille Lauro
- Alfa
- Anna
- Annalisa
- Antonello Venditti
- Astro
- Bresh
- Brunori SAS
- Elodie
- Eros Ramazzotti
- Fabri Fibra
- Fedez
- Fiorella Mannoia
- Gaia
- Gigi D’Alessio
- Giorgia
- Guè
- Il Volo
- Irama
- Laura Pausini
- Lazza
- Ligabue
- Luchè
- Lucio Corsi
- Marco Masini
- Marco Mengoni
- Mario Biondi
- Max Pezzali
- Nayt
- Olly
- Papa V
- Nerissima Serpe
- Fritu
- Pinguini tattici nucleari
- Pooh
- Rose Villain
- Tananai
- The Kolors
- Umberto Tozzi
Stando a quanto riportato sul sito di Rainews, i due appuntamenti dei Tim Music Awards 2025 (FOTO) andranno in onda su Rai 1 in prima serata. Gli show potranno essere seguiti anche in streaming e on-demand sul sito e la app di RaiPlay e su Rainews.it. Vanessa Incontrada e Carlo Conti saranno insieme sul palco per la quattordicesima volta. La conduttrice ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di due milioni e mezzo di follower: “Di nuovo insieme!”.
A febbraio Carlo Conti tornerà come conduttore e Direttore Artistico del Festival di Sanremo. La 76esima edizione della kermesse musciale si svolgerà da martedì 24 a sabato 28 febbraio sul palco del Teatro Ariston.
