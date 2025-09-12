Tim Music Awards 2025, i cantanti in scaletta e dove vederli

Durante le serate i due conduttori consegneranno importanti riconoscimenti e Premi Speciali lasciando anche spazio a grandi esibizioni. Al momento la produzione dell’evento non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sull’ordine di uscita degli artisti. Attesi tantissimi nomi, tra i quali Anna, Bresh, Fabri Fibra, Fedez, Fiorella Mannoia, Giorgia, Laura Pausini, Mario Biondi e Max Pezzali. Ecco tutti i cantanti previsti in scaletta :

Venerdì 12 e sabato 13 settembre Carlo Conti e Vanessa Incontrada accompagneranno il pubblico nel corso di due serate all’insegna della grande musica. Tantissimi protagonisti della scena discografica si alterneranno sul palco dell’ Arena di Verona . La diciannovesima edizione dello show ha registrato il tutto esaurito da mesi.

Stando a quanto riportato sul sito di Rainews, i due appuntamenti dei Tim Music Awards 2025 (FOTO) andranno in onda su Rai 1 in prima serata. Gli show potranno essere seguiti anche in streaming e on-demand sul sito e la app di RaiPlay e su Rainews.it. Vanessa Incontrada e Carlo Conti saranno insieme sul palco per la quattordicesima volta. La conduttrice ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di due milioni e mezzo di follower: “Di nuovo insieme!”.

A febbraio Carlo Conti tornerà come conduttore e Direttore Artistico del Festival di Sanremo. La 76esima edizione della kermesse musciale si svolgerà da martedì 24 a sabato 28 febbraio sul palco del Teatro Ariston.