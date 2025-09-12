I Parcels pubblicano oggi il nuovo album "LOVED". INTERVISTA

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

I Parcels pubblicano il nuovo album LOVED: "Si può parlare d’amore senza essere banali"

Musica
Valentina Clemente

Valentina Clemente

©Getty

Un nuovo album che parla d’amore e che, non a caso, si chiama LOVED. Dodici brani dedicati ad una delle traslazioni più belle della musica, un’essenza – e non solo un sentimento – di cui tutti abbiamo bisogno, anche se a volte diciamo a noi stessi che non è così. Un disco frutto di mesi e mesi in studio, e di pareri chiesti a mamma ed amici, “gli unici che non diranno mai bugie”. Abbiamo incontrato i Parcels prima del loro concerto al Primavera Sound a Barcellona, ecco la nostra intervista

Backstage del Primavera Sound a Barcellona: è giugno, sono circa le 23, e sembra pieno giorno. I Parcels sono appena arrivati e stanno preparando strumenti in vista del loro concerto, in cui hanno inserito anche alcuni brani del nuovo album, in uscita proprio oggi 12 settembre. Un album che, attenzione!, parla d’amore. Il primo pensiero appena mi parlano di LOVED, dodici brani che raccontano le tante sfumature di quel sentimento che ci piace tanto ma allo stesso tempo ci fa paura, è: ma c’era veramente bisogno di un altro album sull’amore? Perché, ancora? 

LOVED, l'amore e il processo creativo

I Parcels i rispondono in coro: “E di cosa dovremmo parlare oggi? È l’unico, bellissimo tema. E poi ne abbiamo sempre bisogno, tutti” Forse è vero, semplicemente abbiamo paura di ammetterlo a noi stessi. Dopo questa breve digressione sul perché ci concentriamo sul processo creativo che ha portato a LOVED: “L’album è nato da alcune sessioni in studio, ci siamo confrontati su idee, suoni e temi e ci abbiamo lavorato. Abbiamo scartato almeno un centinaio di brani, non li abbiamo nemmeno contati. Siamo stati quattro mesi in studio e abbiamo anche avuto alcune divergenze su cosa tenere e cosa, invece, mettere da parte. È normale che ci si confronti perché non sempre è bello che un brano a cui hai lavorato non venga inserito in un prodotto più ampio. Ma alla fine troviamo sempre una soluzione, come è accaduto anche per questo album” aggiungono.

I consigli alla mamma e agli amici

E a chi chiedete consigli e pareri? “Alla mamma e agli amici, anche se spesso mandiamo i materiali ancor prima che siano le versioni definitive. Ci piace l’idea che qualcuno le ascolti e dica esattamente come la pensa, e che ci dia qualche consiglio su come andare avanti, o modificare qualcosa. È bello sapere di poter contare su qualcuno” mi dicono in coro.

Prima da salutarci, e lasciarli preparare in vista del concerto, chiedo del tour: "Siamo in Nord America a ottobre e novembre, manca poco. Poi vedremo".

A presto, Parcels!

 

Tracklist

Tobeloved

Ifyoucall

Safeandsound

Sorry

Yougotmefeeling

Leaves

Everybodyelse

Summerinlove

Leaveyourlove

Thinkaboutit

Finallyover

Iwanttobeyourlightagain

 

 

 

Approfondimento

Primavera Sound 2025, Parcels: "A settembre il nuovo album"
Cover album LOVED Parcels

Spettacolo: Ultime notizie

Capo Plaza in concerto a Milano al Kozel Carroponte, la scaletta

Musica

Venerdì 12 settembre, l'artista salernitano arriva a Sesto San Giovanni. Per la prima volta,...

I Parcels pubblicano oggi il nuovo album "LOVED". INTERVISTA

Valentina Clemente

Pink Floyd, compie 50 anni Wish You Were Here il loro album ribelle

Fabrizio Basso

X Factor 2025, la prima puntata di Audizioni. FOTO

TV Show sky uno

L'avventura musicale di X Factor riparte dalle Audizioni, emozioni e divertimento con la...

19 foto

Ed Sheeran, 2 album in 18 mesi: oltre a Play già pronto un nuovo disco

Musica

Il cantautore e chitarrista britannico è davvero instancabile. Il suo è un ritorno a ritmo...

Spettacolo: Per te