I Parcels pubblicano oggi il nuovo album "LOVED". INTERVISTA

Un nuovo album che parla d’amore e che, non a caso, si chiama LOVED. Dodici brani dedicati ad una delle traslazioni più belle della musica, un’essenza – e non solo un sentimento – di cui tutti abbiamo bisogno, anche se a volte diciamo a noi stessi che non è così. Un disco frutto di mesi e mesi in studio, e di pareri chiesti a mamma ed amici, “gli unici che non diranno mai bugie”. Abbiamo incontrato i Parcels prima del loro concerto al Primavera Sound a Barcellona, ecco la nostra intervista

Backstage del Primavera Sound a Barcellona: è giugno, sono circa le 23, e sembra pieno giorno. I Parcels sono appena arrivati e stanno preparando strumenti in vista del loro concerto, in cui hanno inserito anche alcuni brani del nuovo album, in uscita proprio oggi 12 settembre. Un album che, attenzione!, parla d’amore. Il primo pensiero appena mi parlano di LOVED, dodici brani che raccontano le tante sfumature di quel sentimento che ci piace tanto ma allo stesso tempo ci fa paura, è: ma c’era veramente bisogno di un altro album sull’amore? Perché, ancora?

LOVED, l'amore e il processo creativo

I Parcels i rispondono in coro: “E di cosa dovremmo parlare oggi? È l’unico, bellissimo tema. E poi ne abbiamo sempre bisogno, tutti” Forse è vero, semplicemente abbiamo paura di ammetterlo a noi stessi. Dopo questa breve digressione sul perché ci concentriamo sul processo creativo che ha portato a LOVED: “L’album è nato da alcune sessioni in studio, ci siamo confrontati su idee, suoni e temi e ci abbiamo lavorato. Abbiamo scartato almeno un centinaio di brani, non li abbiamo nemmeno contati. Siamo stati quattro mesi in studio e abbiamo anche avuto alcune divergenze su cosa tenere e cosa, invece, mettere da parte. È normale che ci si confronti perché non sempre è bello che un brano a cui hai lavorato non venga inserito in un prodotto più ampio. Ma alla fine troviamo sempre una soluzione, come è accaduto anche per questo album” aggiungono.

I consigli alla mamma e agli amici

E a chi chiedete consigli e pareri? “Alla mamma e agli amici, anche se spesso mandiamo i materiali ancor prima che siano le versioni definitive. Ci piace l’idea che qualcuno le ascolti e dica esattamente come la pensa, e che ci dia qualche consiglio su come andare avanti, o modificare qualcosa. È bello sapere di poter contare su qualcuno” mi dicono in coro.

Prima da salutarci, e lasciarli preparare in vista del concerto, chiedo del tour: "Siamo in Nord America a ottobre e novembre, manca poco. Poi vedremo".

A presto, Parcels!

Tracklist

Tobeloved

Ifyoucall

Safeandsound

Sorry

Yougotmefeeling

Leaves

Everybodyelse

Summerinlove

Leaveyourlove

Thinkaboutit

Finallyover

Iwanttobeyourlightagain