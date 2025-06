Sì, abbiamo parlato anche dei Daft Punk. E ci siamo fatti raccontare il loro prossimo disco. Per l’approvazione dei brani c’è chi tra loro chiede il parere di mamma e amici, “perché sono le uniche persone che ci diranno sempre la verità, anche quando magari non può farci piacere”. E poi i set nei festival, il ritorno a Barcellona e la loro identità musicale, che è in continua evoluzione: abbiamo incontrato i Parcels, l'intervista è dell'inviata al Primavera Sound