GOGOBO a Bologna, dai Delicatoni a Giorgio Poi: il programma

Il 12 e 13 settembre torna a Bologna GOGOBO, il festival musicale che negli anni si è affermato come appuntamento di riferimento per la scena cittadina. La VI edizione si svolgerà al Link, storico centro culturale e punto nevralgico della vita notturna bolognese, con due giornate di musica e performance distribuite tra l’area verde esterna e lo spazio indoor (apertura porte ore 18). Il claim 2025, “Sono un ribelle, mamma”, rende omaggio al leggendario brano degli Skiantos e si propone come manifesto di libertà ed espressione artistica. Un motto che guiderà l’intera programmazione, nel segno dell’energia e della contaminazione tra generi. La direzione artistica conferma la vocazione internazionale del festival e presenta una line-up eclettica e trasversale, che unisce alcune delle realtà più interessanti della scena italiana ed estera, con particolare attenzione all’innovazione musicale.

Venerdì 12 settembre

La prima giornata del festival porta sul palco una combinazione unica di sonorità e linguaggi musicali. Ad aprire le danze sarà la The Mauskovic Dance Band, con la sua energia festosa e cosmopolita che intreccia funk, groove psichedelici e influenze afro-latine. A seguire, le atmosfere intime e avvolgenti di Nico Arezzo, giovane cantautore capace di fondere pop, R&B e indie, mentre i Delicatoni trasformeranno il concerto in un rituale ipnotico, dove jazz, elettronica, soul e psych-pop si fondono in un’esperienza collettiva. Il palco si accenderà poi con i Mombao, duo che vive la performance come esperienza totale, sospesa tra sperimentazione elettronica e attitudine punk, e con il ritorno a Bologna di Santi, classe 2002, già noto per la sua partecipazione a X Factor e per le collaborazioni con Elisa, Psicologi e Dargen D’Amico, ora pronto a presentare un nuovo percorso musicale. La line-up del venerdì si completa con i Phoenix Can Die, progetto bolognese che unisce alternative rock ed elettronica, e con Amore Audio, duo torinese che attraversa UK bass, future garage e pop italiano con un live intenso e viscerale. A chiudere la serata sarà il dj-set di Fabio Nirta, resident del festival, che porterà il pubblico in pista fino a notte fonda.



Sabato 13 settembre

La seconda giornata prosegue all’insegna della contaminazione tra generi e linguaggi. Protagonista assoluto sarà Giorgio Poi, una delle voci più importanti dell’indie italiano contemporaneo, che porterà a Bologna le sue sonorità oniriche e malinconiche in un concerto esclusivo. Sul palco saliranno anche Le Feste Antonacci, formazione electro-pop italo-parigina che unisce groove, ironia ed elettronica, e il collettivo tropicale mediterraneo Giargo & Baia Zaiana, capace di intrecciare latin, funky-jazz, poesia e rap in un mix esplosivo. Il viaggio musicale del festival proseguirà con Napoli Segreta, progetto che ha conquistato mezza Europa riportando alla luce la Napoli funk, disco e soul degli anni Settanta e Ottanta, e con Miglio, che offrirà un cantautorato autentico e personale, capace di emozionare e coinvolgere. A completare il programma ci sarà Vajolet, con un linguaggio fresco e diretto che fonde scrittura pop e rock. Anche in questa serata la pista sarà affidata al dj-set di Fabio Nirta, per un gran finale nel segno della musica e del movimento collettivo.