Si rinnova l’appuntamento con Wiji Surf Fest, l’evento più atteso da tutti gli Urban Surfers della città che, grazie al successo delle prime due edizioni, torna per il terzo anno consecutivo con una proposta ancora più ampia: il 13 settembre all’Arena Milano Est, dalle ore 14.30 fino a mezzanotte, sarà l’occasione per celebrare la Surf Culture in un’intera giornata ricca di sport, corsi, laboratori, talk, musica dal vivo, arte e tanto divertimento insieme alla community di Wiji, promotrice di uno stile di vita “green” e sostenibile, capace di connettere tutti coloro che hanno una passione innata verso gli sport da onda e amore per natura e oceano. Il pubblico del Wiji Surf Fest avrà dunque l’imbarazzo della scelta e potrà spaziare tra corsi di Pilates4Surf curato Spazio Equilibrio con l’istruttore Claudio Del Conte, SurfSkate in collaborazione con Surf in Town, un’associazione sportiva dilettantistica che ha come scopo la promozione sociale e sportiva; corsi di Fitsurf tenuti da Dario Nuzzi, fondatore del metodo di allenamento specifico per il surf e gli action board sport; sessioni di Yoga a cura di Yoga Libra, lezioni di Mindfulness con il mental coach Rajan Gualtieri, ma anche esposizioni e workshop in collaborazione con Black Magic, Este di Mare, SD Shapes e Algal Board, Balance Board Pro, A Night With, Lomography. La giornata si concluderà con un grande momento di festa con live music e dj set. Ad aprire il palco ci sarà il dj set di Miriam Bonnano, sul palco si alterneranno Sergio Múñiz, accompagnato da una speciale surfer band, il progetto TolKins e Rocoe & Body Heat gang band. Durante la serata ci sarà un momento dedicato a Nicoletta Bortolotti autrice del libro: I bambini di Gaza, sulle onde della libertà.