Grace for the World, l'evento in Vaticano in streaming su Disney+

A sostenere l’iniziativa di Grace for the World ci sono nomi di primo piano anche sul piano produttivo. Pharrell Williams figura tra gli executive producer insieme ad Andrea Bocelli, Nova Sky Stories e Something in the Water.

A loro si affiancano Solina Chau, Mark e Roma Burnett, Kimbal Musk e Fever. La diretta è affidata alla regia di Sam Wrench e alla produzione di Jesse Collins Entertainment.