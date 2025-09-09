Grace for the World, l'evento in Vaticano in streaming su Disney+

Grace for the World, cosa sapere sul concerto in Vaticano in streaming su Disney+Musica Particolari della locandina dell'evento "Grace for The World" (credits: Disney+)
Introduzione
Si chiama Grace for the World ed è il grande concerto che verrà trasmesso dal Vaticano in streaming su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).
Un evento unico trasformerà Piazza San Pietro in un palcoscenico mondiale. Il 13 settembre 2025, alle 21.00 ora italiana, Disney+ trasmetterà in diretta uno spettacolo che unisce celebrazione religiosa e cultura musicale internazionale.
Non mancheranno all'appello star del calibro di Jennifer Hudson e BamBam, che divideranno il palco con Pharrell Williams, oltre ad Andrea Bocelli, John Legend, Karol G, Clipse, Teddy Swims, Jelly Roll e Angélique Kidjo.
Il concerto segna un doppio appuntamento: il Giubileo 2025 e la chiusura della terza edizione del World Meeting on Human Fraternity.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sull’attesissimo evento Grace for the World.
Nel frattempo, potete guardare il trailer di presentazione dell'evento.
Quello che devi sapere
Uno show tra fede e spettacolo
Con l’evento Grace for the World, il cuore del Vaticano diventerà teatro di un’esperienza che vuole fondere spiritualità e intrattenimento. Grace for the World nasce come tributo alla fratellanza universale, con un cast che richiama grandi protagonisti della scena musicale mondiale. Le anticipazioni rivelano che Jennifer Hudson e BamBam divideranno il palco con Pharrell Williams, accompagnato dal coro gospel Voices of Fire. Non mancheranno esibizioni di Andrea Bocelli, John Legend, Karol G, Clipse, Teddy Swims, Jelly Roll e Angélique Kidjo.
Presente il Coro della Diocesi di Roma
Ad arricchire l’ensemble di Grace for the World ci sarà il Coro della Diocesi di Roma, guidato dal Maestro Marco Frisina, oltre a un coro internazionale creato appositamente per l’occasione sotto la direzione musicale di Adam Blackstone. A completare lo spettacolo, uno show di luci e droni firmato Nova Sky Stories, con proiezioni ispirate ai capolavori della Cappella Sistina.
Il significato del World Meeting on Human Fraternity
Il concerto di Grace for the World non è un evento isolato, ma si inserisce nella cornice del World Meeting on Human Fraternity, promosso dalla Fondazione Fratelli Tutti.
La conferenza, articolata in due giornate di attività spirituali e culturali, ha l’obiettivo di ribadire la centralità della fratellanza come valore universale, offrendo al mondo un messaggio di unità e una rinnovata attenzione alla cura del Creato. Grace for the World rappresenta dunque la conclusione simbolica di questo percorso.
Produzione e protagonisti dietro le quinte
A sostenere l’iniziativa di Grace for the World ci sono nomi di primo piano anche sul piano produttivo. Pharrell Williams figura tra gli executive producer insieme ad Andrea Bocelli, Nova Sky Stories e Something in the Water.
A loro si affiancano Solina Chau, Mark e Roma Burnett, Kimbal Musk e Fever. La diretta è affidata alla regia di Sam Wrench e alla produzione di Jesse Collins Entertainment.
Come seguire l’evento
L’appuntamento con Grace for the World è fissato per il 13 settembre 2025. A partire dalle ore 21.00 (ora italiana), gli spettatori di tutto il mondo potranno assistere in streaming, grazie a Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), a un concerto che promette di intrecciare musica, immagini e spiritualità in un’unica grande celebrazione.