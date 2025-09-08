Lucio Corsi annuncia tour europeo 2026 e concerti nei palazzetti

Lucio Corsi chiude un’estate da protagonista e apre un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo 28 concerti in tutta Italia, culminati con la speciale data all’Ippodromo Snai San Siro di Milano, il cantautore toscano ha annunciato le tappe dei suoi prossimi grandi impegni live: il “Tour Europeo 2026” e “Lucio Corsi – Palasport 2026” .

Il tour nei palazzetti

Poi sarà la volta dell’Italia: a fine anno, Lucio porterà la sua musica nei palazzetti per la prima volta. Tre le date annunciate: 27 novembre Firenze (Nelson Mandela Forum), 5 dicembre Roma (Palazzo dello Sport) e 11 dicembre Milano (Unipol Forum). Un traguardo che per l’artista ha un valore speciale: “Al Mandela Forum vidi Neil Young nel 2008 e quel concerto mi cambiò la vita. Tornarci oggi da protagonista sarà un’emozione enorme”.

L’annuncio arriva al termine di un anno che ha consacrato definitivamente la sua crescita. Con il brano “Volevo essere un duro”, Lucio Corsi si è classificato secondo al Festival di Sanremo 2025 vincendo anche il Premio della Critica “Mia Martini”, ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest di Basilea ottenendo il quinto posto e ha conquistato due Targhe Tenco 2025 come “Miglior canzone” e “Miglior album in assoluto”. L’album omonimo è già disco d’oro, mentre il singolo è certificato platino. Cantautore visionario e tra le voci più originali della nuova scena italiana, Corsi riesce a mescolare rock d’autore, folk e atmosfere surreali, trasformando i suoi concerti in esperienze immersive. Per lui, il 2026 sarà un anno di nuove sfide e di palchi sempre più grandi: una vera e propria svolta artistica.