NRG1 presentano il singolo The Way You Play: il video

Quando abbiamo iniziato a lavorare a The Way You Play, non sapevamo ancora che quella traccia sarebbe diventata una sorta di manifesto del nostro modo di intendere la musica. In NRG1 tutto nasce dall’energia condivisa: siamo due anime che si incontrano e trasformano emozioni in suoni, visioni in ritmo. Questa volta, però, è stato diverso. Avevamo in mente una figura precisa, un’immagine che ci inseguiva da tempo: una donna capace di vivere con intensità, leggerezza e profondità, senza lasciarsi mai imprigionare dalle regole del mondo, ma seguendo soltanto quelle del suo spirito. La prima scintilla è arrivata durante una jam improvvisata in studio. Stavamo sperimentando con un groove ipnotico, che ci ha spinto naturalmente al movimento. A un certo punto chiudendo gli occhi abbiamo visto lei: una donna che non corre, che non ha fretta, che danza con la potenza di una dea e la libertà di un colibrì e abbiamo sentito che quella immagine doveva diventare musica. Non potevamo ridurla a una descrizione, dovevamo farla vivere dentro i suoni, dentro le parole.



Le liriche sono nate così, di getto, come se fossero già scritte da qualche parte e noi fossimo solo i messaggeri. Abbiamo descritto la sua autenticità, il suo stile naturale, la sua capacità di trasformare ogni gesto in bellezza. Ci piaceva pensare a lei come a una “fontana stilosa”, capace di sgorgare acqua pura da una montagna intera: forza, freschezza, originalità. Mentre tanti corrono e si consumano nella fretta, lei resta salda, rivoluzionaria nella sua lentezza consapevole. Il brano ha preso corpo velocemente, ma non volevamo che fosse solo una canzone, sentivamo che c’era bisogno di un’immagine, di un racconto visivo che amplificasse quell’universo. Così è nata l’idea del video. Non volevamo un videoclip lineare o didascalico, ma qualcosa che restituisse allo spettatore la sensazione di trovarsi davanti a un enigma luminoso. Abbiamo pensato a movimenti che si fondessero con la musica, a dettagli che raccontassero più della trama, così la decisione di usare luci e colori a celebrazione di una figura unica



Girare il video è stata un’esperienza quasi mistica e ogni scena è stata come un’estensione della nostra musica. Ci muovevamo senza storyboard rigido, lasciandoci guidare dalla stessa vitalità imprevedibile che aveva acceso la canzone. Ci sono stati momenti in cui l’energia sul set diventava palpabile e sembrava quasi che la donna che avevamo immaginato prendesse vita davanti a noi, incarnata nei movimenti, nello sguardo, nella forza magnetica delle immagini. Oggi, riascoltando The Way You Play, sentiamo che abbiamo dato vita a qualcosa che va oltre la musica. Non è solo un brano del nostro repertorio: è un omaggio a chi sceglie di vivere fuori dagli schemi, a chi sa essere ironico e saggio come un giullare, intenso e sincero come un bacio, brillante e presente come una giovinezza interiore che non si spegne mai. Per noi di NRG1 questa canzone è un invito a rallentare, a gustarsi la vita, a danzare con essa secondo il proprio ritmo. Perché la vera magia non è correre, ma trovare il coraggio di giocare...the way you play.