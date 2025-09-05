Neil Young pubblica la canzone Big Crime contro Donald Trump

Registrata durante le prove di uno show a Chicago, l’artista canadese ha ora deciso di pubblicare la canzone. Diffuso anche il videoclip ufficiale su YouTube
Giovedì 4 settembre Neil Young ha lanciato Big Crime, un brano in cui attacca Donald Trump senza però mai citarlo apertamente. Registrata durante le prove di uno show a Chicago, l’artista canadese ha ora deciso di pubblicare la canzone. Diffuso anche il videoclip ufficiale.
neil young, il testo di big crime contro donald trump
Neil Young ha pubblicato Big Crime criticando il Presidente degli Stati Uniti d'America. Come riportato da Billboard, in passato l’artista aveva dichiarato: "Se parlo di Donald J. Trump, potrei essere uno di quelli che tornano in America e vengono banditi o messi in prigione a dormire su un pavimento di cemento con una coperta di alluminio”.
Neil Young aveva aggiunto: “Sta accadendo sempre di più. I Paesi hanno nuove disposizioni per chi torna in America... Se torno dall'Europa e mi viene impedito di partecipare al mio tour negli Stati Uniti, tutti quelli che hanno acquistato i biglietti non potranno venire a un mio concerto. È vero, gente. Se dite qualcosa di negativo su Trump o sulla sua amministrazione, potreste essere esclusi dal rientro negli Stati Uniti se siete canadesi. Se avete la doppia cittadinanza come me, chissà? Lo scopriremo tutti insieme”.
Ecco il testo di Big Crime di Neil Young:
No more great again
No - no more great again
There’s big crime in DC at THE White House
Don’t need no fascist rules
Don't want no fascist schools
Don’t want soldiers on our streets
There’s big crime in DC at THE White House
There’s big crime in DC at THE White House
Got to get the fascists out
got to Clean the white house out
Don’t want soldiers on our streets
There’s big crime in DC at THE White House
There’s big crime in DC at THE White House
No more great again
No - no more great again
There’s big crime in DC at THE White House
There’s big crime in DC at THE White House
No more money to the fascists
the billionaire fascists
TIME TO BLACKOUT THE SYSTEM
no more great again
No - no more great again
TIME TO BLACKOUT THE SYSTEM
There’s big crime in DC at THE White House
There’s big crime in DC at THE White House
NO MORE GREAT AGAIN
No NO MORE GREAT AGAIN
There’s big crime in DC at THE White House
There’s big crime in DC at THE White House
NO MORE GREAT AGAIN
NO NO MORE GREAT AGAIN
L’importantissima kermesse musicale inglese si preannuncia imperdibile. L'evento si terrà dal 25 al 29 giugno 2025 nella storica cornice di Worthy Farm. Dopo mesi di attesa, gli organizzatori hanno svelato la lineup ufficiale. Da Neil Young a Olivia Rodrigo, da Doechii agli Scissor Sisters, scopriamo chi saranno i protagonisti dell’evento A cura di Camilla Sernagiotto