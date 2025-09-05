Neil Young pubblica la canzone Big Crime contro Donald Trump

Giovedì 4 settembre Neil Young ha lanciato Big Crime, un brano in cui attacca Donald Trump senza però mai citarlo apertamente. Registrata durante le prove di uno show a Chicago, l’artista canadese ha ora deciso di pubblicare la canzone. Diffuso anche il videoclip ufficiale.

neil young, il testo di big crime contro donald trump

Neil Young ha pubblicato Big Crime criticando il Presidente degli Stati Uniti d'America. Come riportato da Billboard, in passato l’artista aveva dichiarato: "Se parlo di Donald J. Trump, potrei essere uno di quelli che tornano in America e vengono banditi o messi in prigione a dormire su un pavimento di cemento con una coperta di alluminio”.

Neil Young aveva aggiunto: “Sta accadendo sempre di più. I Paesi hanno nuove disposizioni per chi torna in America... Se torno dall'Europa e mi viene impedito di partecipare al mio tour negli Stati Uniti, tutti quelli che hanno acquistato i biglietti non potranno venire a un mio concerto. È vero, gente. Se dite qualcosa di negativo su Trump o sulla sua amministrazione, potreste essere esclusi dal rientro negli Stati Uniti se siete canadesi. Se avete la doppia cittadinanza come me, chissà? Lo scopriremo tutti insieme”.

Ecco il testo di Big Crime di Neil Young:

No more great again

No - no more great again

There’s big crime in DC at THE White House

Don’t need no fascist rules

Don't want no fascist schools

Don’t want soldiers on our streets

There’s big crime in DC at THE White House

There’s big crime in DC at THE White House

Got to get the fascists out

got to Clean the white house out

Don’t want soldiers on our streets

There’s big crime in DC at THE White House

There’s big crime in DC at THE White House

No more great again

No - no more great again

There’s big crime in DC at THE White House

There’s big crime in DC at THE White House

No more money to the fascists

the billionaire fascists

TIME TO BLACKOUT THE SYSTEM

no more great again

No - no more great again

TIME TO BLACKOUT THE SYSTEM

There’s big crime in DC at THE White House

There’s big crime in DC at THE White House

NO MORE GREAT AGAIN

No NO MORE GREAT AGAIN

There’s big crime in DC at THE White House

There’s big crime in DC at THE White House

NO MORE GREAT AGAIN

NO NO MORE GREAT AGAIN