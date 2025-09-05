Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale Mostra del Cinema di Venezia
Arrow-link
Arrow-link

Torna la rassegna Francavilla è Jazz con un ricco programma

Musica
Credit Arturo Di Vita

E' uno dei festival più autorevoli e amati a livello nazionale con un afflato ormai anche internazionale

E' in pieno svolgimento la dodicesima edizione di Francavilla è Jazz (Francavilla Fontana, provincia di Brindisi), festival ormai riconosciuto a livello nazionale diretto da Alfredo Iaia, brillantemente coadiuvato dal responsabile organizzativo Roberto Passaro, e reso possibile grazie all’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana e al contributo degli sponsor privati. Piazza Giovanni XXIII sarà il palco della rassegna in programma fino a domenica 7 settembre e a ingresso gratuito come da tradizione.

Giovedì 5 c'è Jany McPherson Trio, sfavillante formazione guidata da una cantante e

pianista di grande talento come Jany McPherson affiancata da due sideman fra i più brillanti e richiesti sulla scena jazzistica nazionale: Luca Bulgarelli (contrabbasso) e

Amedeo Ariano (batteria). A Long Way è la nuova creatura discografica dell’artista cubana, ma francese d’adozione.

Sabato 6 Andrea Sabatino Featuring Badrya Razem col progetto Fatata. Il quintetto che si completa con Badrya Razem (voce), Claudio Filippini (pianoforte e tastiere), Antonio De Luise (basso) e Dario Congedo (batteria); Fatata è un progetto che testimonia la crescita e la maturità artistica del trombettista salentino

 

I riflettori si spegneranno domenica 7 con Nico Gori Swing Tentet e il suo 10 Years!!!, ensemble diretto da Nico Gori, uno fra i clarinettisti jazz italiani di maggior talento, che salirà sul palco insieme a Michela Lombardi (voce), Iacopo Crudeli (voce), Tommaso Iacoviello (tromba), Silvio Bernardi (trombone), Renzo Cristiano Telloli (sax alto), Francesco Felici (sax tenore), Mattia Donati (chitarra), Federico Frassi (pianoforte), Francesco Tino (basso) e Vladimiro Carboni (batteria).
 

A impreziosire il calendario di Francavilla è Jazz ci sarà una resident band, fino al 6, in Largo San Marco alle ore 23, e un DJ Set jazz, giovedì 4, sempre nella stessa location e alla stessa ora.

FOTOGALLERY

1/13
Musica

"Singolarmente", i 14 singoli usciti e da non perdere

Voglio andare a vivere al mare dei Soloperisoci con quel suo senso di libertà è il singolo più coinvolgente di agosto. Una segnalazione speciale, poi, per Sir Joemario, Rosita Brucoli, Fenice e Chiara Clay. Tolto il duo romano tutti gli altri brani, scelti tra circa 150 ascolti, sono al secondo posto a pari merito SELEZIONE DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Mostra del Cinema di Venezia, i film e gli ospiti di oggi in diretta

live Cinema

In Concorso l'ultimo dei cinque film italiani è Un film fatto per bene di Franco...

Sick Luke racconta il nuovo album "DOPAMINA". INTERVISTA

Valentina Clemente

Magic, Sam Raimi produrrà il remake dell'horror anni '70 con Hopkins

Cinema

Il ritorno del Maestro dell’horror psicologico porta con sé una rivisitazione della pellicola...

I Gorillaz hanno suonato live il loro nuovo album a sorpresa

Musica

I Gorillaz celebrano i 25 anni con un’imperdibile sorpresa: una serie di concerti “mystery” a...

Oasis, ecco la versione live ufficiale di Wonderwall

Musica

Il brano è stato registrato sabato 16 agosto durante la prima delle due serate sold-out al Croke...

Spettacolo: Per te