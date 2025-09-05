Torna la rassegna Francavilla è Jazz con un ricco programma

E' uno dei festival più autorevoli e amati a livello nazionale con un afflato ormai anche internazionale

E' in pieno svolgimento la dodicesima edizione di Francavilla è Jazz (Francavilla Fontana, provincia di Brindisi), festival ormai riconosciuto a livello nazionale diretto da Alfredo Iaia, brillantemente coadiuvato dal responsabile organizzativo Roberto Passaro, e reso possibile grazie all’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana e al contributo degli sponsor privati. Piazza Giovanni XXIII sarà il palco della rassegna in programma fino a domenica 7 settembre e a ingresso gratuito come da tradizione.



Giovedì 5 c'è Jany McPherson Trio, sfavillante formazione guidata da una cantante e

pianista di grande talento come Jany McPherson affiancata da due sideman fra i più brillanti e richiesti sulla scena jazzistica nazionale: Luca Bulgarelli (contrabbasso) e

Amedeo Ariano (batteria). A Long Way è la nuova creatura discografica dell’artista cubana, ma francese d’adozione.



Sabato 6 Andrea Sabatino Featuring Badrya Razem col progetto Fatata. Il quintetto che si completa con Badrya Razem (voce), Claudio Filippini (pianoforte e tastiere), Antonio De Luise (basso) e Dario Congedo (batteria); Fatata è un progetto che testimonia la crescita e la maturità artistica del trombettista salentino

I riflettori si spegneranno domenica 7 con Nico Gori Swing Tentet e il suo 10 Years!!!, ensemble diretto da Nico Gori, uno fra i clarinettisti jazz italiani di maggior talento, che salirà sul palco insieme a Michela Lombardi (voce), Iacopo Crudeli (voce), Tommaso Iacoviello (tromba), Silvio Bernardi (trombone), Renzo Cristiano Telloli (sax alto), Francesco Felici (sax tenore), Mattia Donati (chitarra), Federico Frassi (pianoforte), Francesco Tino (basso) e Vladimiro Carboni (batteria).



A impreziosire il calendario di Francavilla è Jazz ci sarà una resident band, fino al 6, in Largo San Marco alle ore 23, e un DJ Set jazz, giovedì 4, sempre nella stessa location e alla stessa ora.