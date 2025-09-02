Future Hits Live, i cantanti in scaletta e dove vederlo in diretta

Introduzione

Paola Di Benedetto e Giulia Laura Abbiati conducono il Future Hits Live. Appuntamento alle 20.30 in diretta in radiovisione su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play, e in contemporanea anche su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8