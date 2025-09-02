Future Hits Live, i cantanti in scaletta e dove vederlo in diretta

Introduzione
Paola Di Benedetto e Giulia Laura Abbiati conducono il Future Hits Live. Appuntamento alle 20.30 in diretta in radiovisione su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play, e in contemporanea anche su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8
Quello che devi sapere
Il Future Hits Live, cos'è
Il Future Hits Live, nato da un’idea di Lorenzo Suraci, è l’appuntamento musicale con gli artisti più amati della Generazione Zeta. Musica ed emozioni sul palco dell’Arena di Verona.
Quando va in onda
Dopo la prima data della quarta edizione del Future Hits Live 2025 di Radio Zeta dello scorso 1° giugno, lo show andrà in onda nella serata di martedì 2 settembre.
A che ora inizia
Il grande concerto avrà inizio alle ore 20.30. La regia dello spettacolo è affidata a Luigi Antonini.
Dove vederlo
L’evento potrà essere seguito in diretta in radiovisione su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play, e in contemporanea anche su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.
Chi conduce
Paola Di Benedetto e Giulia Laura Abbiati condurranno l’evento accompagnando il pubblico nel corso di tutta la serata. Davide Guerra e Jessica Brugali terranno compagnia al pubblico prima dell’inizio dello show, mentre Luigi Santarelli e Simone Palmieri seguiranno gli artisti sul red carpet.
I cantanti in scaletta: Alex Wyse
A febbraio il giovane artista ha presentato il brano Rockstar in gara nella sezione Nuove proposte della 75esima edizione del Festival di Sanremo.
I cantanti in scaletta: Alfa
Sul palco Alfa, fresco vincitore del premio Power Hits Estate 2025.
I cantanti in scaletta: Anna
Dopo aver conquistato l’estate 2024 con 30°C, quest’anno la rapper ha fatto ballare tutti con il tormentone Desolée.
I cantanti in scaletta: Annalisa
Il palco dell’Arena di Verona vedrà presente anche Annalisa, pronta all’uscita di Piazza San Marco in duetto con Marco Mengoni.
I cantanti in scaletta: Ariete
Confermata Ariete, tra i suoi album più popolari troviamo sicuramente Specchio uscito nel febbraio del 2022.
I cantanti in scaletta: Artie 5ive
Proseguiamo con Artie 5ive, reduce dal successo dell’ultimo album Labellavita distribuito nel marzo di quest’anno.
I cantanti in scaletta: BigMama
Annunciata BigMama, tra i suoi successi più recenti troviamo San Junipero, Bubble Gum e Mezzo rotto con Alessandra Amoroso.
I cantanti in scaletta: Blanco
A giugno l’artista ha pubblicato il nuovo singolo Maledetta rabbia.
I cantanti in scaletta: Bresh
Presente anche Bresh. A febbraio l’artista ha debuttato in gara con La tana del granchio al Festival di Sanremo.
I cantanti in scaletta: Chiamamifaro
La giovane artista ha preso parte alle 24esima edizione del talent-show Amici di Maria De Filippi.
I cantanti in scaletta: Chiello
Spazio a Chiello. Nell’aprile di quest’anno l’artista ha lanciato il nuovo progetto discografico Scarabocchi.
I cantanti in scaletta: Clara
Dopo aver partecipato anche allo show RTL 102.5 Power Hits Estate 2025, Clara tornerà a esibirsi sul palco dell’Arena di Verona.
I cantanti in scaletta: Ele A
La serata, condotta da Paola Di Benedetto e Giulia Laura Abbiati, potrà contare anche sulla presenza di Ele A.
I cantanti in scaletta: Emis Killa
Il palco dell’Arena di Verona ospiterà Emis Killa, tra i suoi album più amati Mercurio, Supereroe e 17 con Jake La Furia.
I cantanti in scaletta: Fabri Fibra
Il rapper ha recentemente pubblicato il nuovo album Mentre Los Angeles brucia.
I cantanti in scaletta: Frah Quintale
Il grande appuntamento musicale potrà contare sulla musica di Frah Quintale.
I cantanti in scaletta: Francesca Michielin
Il 4 ottobre Francesca Michielin tornerà sul palco dell’Arena di Verona per lo show Tutto in una notte.
I cantanti in scaletta: Fritu
Il Future Hits Live 2025 vedrà presente anche Fritu.
I cantanti in scaletta: Fulminacci
Fulminacci è tra i giovani cantautori più amati e apprezzati del panorama musciale italiano.
I cantanti in scaletta: Gaia
Dopo aver conquistato le classifiche con il brano Sesso e Samba con Tony Effe nel 2024, quest’anno Gaia ha fatto ballare il pubblico con Chiamo io chiami tu.
I cantanti in scaletta: Golden Years
Il palco dell’Arena di Verona vedrà presente Golden Years. A maggio l’artista ha pubblicato l’album Fuori menù.
I cantanti in scaletta: Joan Thiele
Nel febbraio di quest’anno la cantautrice ha debuttato con Eco sul palco del Teatro Ariston in occasione della 75esima edizione del Festival di Sanremo.
I cantanti in scaletta: Joshua
La serata, condotta da Paola Di Benedetto e Giulia Laura Abbiati, proseguirà con la voce di Joshua.
I cantanti in scaletta: LDA
Nel giugno di quest’anno il rapper ha pubblicato il nuovo singolo Attimo eterno.
I cantanti in scaletta: Les Votives
Presenti i Les Votives, tra i protagonisti dell’ultima edizione di X Factor.
I cantanti in scaletta: Lorenzza
L’appuntamento musicale, in diretta dall’Arena di Verona, vedrà sul palco anche Lorenzza.
I cantanti in scaletta: Lucio Corsi
A maggio il cantautore ha rappresentato l’Italia con il brano Volevo essere un duro all’Eurovision Song Contest 2025.
I cantanti in scaletta: Mida
Tra i suoi successi ricordiamo Bacio di Giuda con Mida e Villabanks.
I cantanti in scaletta: Naska
Nell’ottobre del 2024 Naska ha pubblicato il nuovo progetto discografico The Freak Show.
I cantanti in scaletta: Neffa
Il 29 agosto Neffa ha pubblicato il nuovo album Canerandagio Parte 2.
I cantanti in scaletta: Nerissima Serpe
Tra le collaborazioni di Nerissima Serpe troviamo Stupidi con Fabri Fibra e Papa V.
I cantanti in scaletta: Noemi
L’artista ha conquistato le classifiche estive con il brano Oh ma in collaborazione con Rocco Hunt.
I cantanti in scaletta: Papa V
Il palco dell’Arena di Verona vedrà presente anche Papa V.
I cantanti in scaletta: Rhove
Nel marzo dello scorso anno il rapper ha pubblicato l’album Popolari.
I cantanti in scaletta: Rkomi
L’artista è tra i protagonisti dell’estate 2025 con la canzone Sto bene al mare con Marco Mengoni e Sayf.
I cantanti in scaletta: Rocco Hunt
Grande successo per l’ultima collaborazione Oh ma con Noemi.
I cantanti in scaletta: Rose Villain
A maggio la rapper ha lanciato il brano Victoria’s Secret in collaborazione con Tony Effe.
I cantanti in scaletta: RRARI DAL TACCO
Il Future Hits Live 2025 vedrà sul palco anche RRARI DAL TACCO
I cantanti in scaletta: Sayf
Spazio a Sayf, reduce dal successo della canzone Sto bene al mare con Marco Mengoni e Rkomi.
I cantanti in scaletta: Sangiovanni
Dopo il ritorno con Luci allo xeno, il giovane artista ha pubblicato la canzone Veramente.
I cantanti in scaletta: Sarah Toscano
Sarah Toscano ha dominato le classifiche estive con la canzone Perfect in collaborazione con Carl Brave.
I cantanti in scaletta: Serena Brancale
Spazio a Serena Brancale, reduce dal successo del singolo Serenata in duetto con Alessandra Amoroso.
I cantanti in scaletta: Settembre
L’artista ha trionfato con Vertebre nella sezione Nuove proposte del Festival di Sanremo 2025.
I cantanti in scaletta: Shablo
A febbraio Shablo ha presentato La Mia Parola con Guè, Joshua e Tormento alla 75esima edizione del Festival di Sanremo.
I cantanti in scaletta: Tananai
Nell’ottobre dello scorso anno l’artista ha pubblicato l’album CalmoCobra.
I cantanti in scaletta: The Kolors
Protagonisti delle estati italiane, i The Kolors sul palco dell’Arena di Verona.
I cantanti in scaletta: Tormento
La grande serata musicale potrà contare anche sulla partecipazione di Tormento.
I cantanti in scaletta: Tredici Pietro
Il rapper ha recentemente collaborato con Fabri Fibra sulle note del tormentone Che gusto c’è.
I cantanti in scaletta: Trigno
Il cantante si è affermato a livello nazionale con la partecipazione alla 24esima edizione del talent-show Amici di Maria De Filippi.
La scaletta ufficiale
Al momento la produzione dell’evento non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’ordine di uscita degli artisti.