Drake in concerto a Milano, la possibile scaletta

Nel febbraio di quest’anno il rapper canadese ha pubblicato l’album Some Sexy Songs 4 U in collaborazione con PartyNextDoor. Dopo i quattro show in programma all’Unipol Forum di Assago, Drake concluderà la tournée con i concerti di Parigi, Berlino, Monaco e Amburgo
Dopo mesi di attesa, venerdì 29 agosto Drake (FOTO) arriverà sul palco dell’Unipol Forum di Assago per il primo dei quattro appuntamenti previsti in Italia. Special guest PartyNextDoor. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli spettacoli: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
drake, la possibile scaletta del concerto a Milano
Dopo aver toccato numerose città europee, il tour Some Special Shows 4 EU approderà all’Unipol Forum di Assago. Il rapper debutterà in Italia con quattro concerti in programma nelle serate di venerdì 29 agosto, sabato 30 agosto, lunedì 1° settembre e martedì 2 settembre.
Stando a quanto riportato su Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Questo l'indirizzo per poter raggiungere il palazzetto: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano.
Al momento l’artista canadese non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle scalette, attesi i suoi successi più iconici e amati. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 25 agosto al concerto di Copenaghen:
- Marvins Room
- Teenager Fever
- Passionfruit
- Jungle
- What Did I Miss?
- Headlines
- Know Yourself
- Nonstop
- Sicko Mode
- No Face
- Circadian Rhythm
- Laugh Now Cry Later
- God’s Plan
- In My Feelings
- Nice for What
- Controlla
- Madiba Riddim
- Signs
- Hold On, We’re Going Home
- One Dance
- CN Tower
- Die trying
- Somebody Loves Me
- Come and See Me
- Girls Want Girls
- Fancy
- Love Me
- Rich Baby Daddy
- You Broke My Heart
- Knife Talk
- Rich Flex
- IDGAF
- Hotline Bling
- Nokia
- Yebba’s Heartbreak
Dopo gli appuntamenti di Milano, Drake si esibirà all’Accor Arena di Parigi, all’Uber Arena di Berlino e all’Olympiahalle di Monaco prima di concludere la tournée con il doppio appuntamento alla Barclays Arena di Amburgo.
A luglio l’artista ha pubblicato il nuovo singolo What Did I Miss, primo estratto dal progetto Iceman. Stando a quanto riportato da Billboard, l’album dovrebbe uscire entro la fine del 2025, ma attualmente l’artista non ha rilasciato comunicazioni sulla sua data di distribuzione.
Dal debutto con l’album Thank Me Later nel 2010 al più recente Some Sexy Songs 4 U con PartyNextDoor pubblicato nel febbraio di quest’anno, Drake è tra gli artisti di maggior successo della scena rap e non solo a livello internazionale. Tra i suoi lavori ricordiamo anche Views, Scorpion e Certified Lover Boy. Nel corso degli anni l’artista ha collezionato numerosi riconoscimenti di grande prestigio, tra questi troviamo cinque statuette su cinquantacinque nomination ai Grammy Awards. Ricordiamo anche due vittorie come International Male Solo Artist ai BRIT Awards.
