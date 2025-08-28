Drake in concerto a Milano, la possibile scaletta

Nel febbraio di quest’anno il rapper canadese ha pubblicato l’album Some Sexy Songs 4 U in collaborazione con PartyNextDoor. Dopo i quattro show in programma all’Unipol Forum di Assago, Drake concluderà la tournée con i concerti di Parigi, Berlino, Monaco e Amburgo

Stando a quanto riportato su Ticketone , gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00 . Questo l'indirizzo per poter raggiungere il palazzetto: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano.

Al momento l’artista canadese non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle scalette, attesi i suoi successi più iconici e amati. Secondo quanto rilanciato da Setlist , queste le canzoni eseguite il 25 agosto al concerto di Copenaghen:

A luglio l’artista ha pubblicato il nuovo singolo What Did I Miss, primo estratto dal progetto Iceman. Stando a quanto riportato da Billboard, l’album dovrebbe uscire entro la fine del 2025, ma attualmente l’artista non ha rilasciato comunicazioni sulla sua data di distribuzione.

Dal debutto con l’album Thank Me Later nel 2010 al più recente Some Sexy Songs 4 U con PartyNextDoor pubblicato nel febbraio di quest’anno, Drake è tra gli artisti di maggior successo della scena rap e non solo a livello internazionale. Tra i suoi lavori ricordiamo anche Views, Scorpion e Certified Lover Boy. Nel corso degli anni l’artista ha collezionato numerosi riconoscimenti di grande prestigio, tra questi troviamo cinque statuette su cinquantacinque nomination ai Grammy Awards. Ricordiamo anche due vittorie come International Male Solo Artist ai BRIT Awards.