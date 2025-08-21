Sombr pubblica l’album di debutto "I barely know her"

Sombr pubblica l’album "I barely know her": il cantautore è pronto a spiccare il voloMusica Foto di Bryce Glenn
Il primo album "da grande", il primo tour da headliner negli Stati Uniti e in Europa (già sold out), le prime candidature ai VMAs: Sombr, cantautore americano classe 2005 da mesi in testa alle classifiche con i brani "Back to friends" e "Undressed", con la pubblicazione del suo primo disco "I barely know her" è pronto a spiccare il volo. L'abbiamo visto dal vivo a Praga a giugno, un consiglio: non perdete il suo concerto a Milano il 22 febbraio 2026, ne vale proprio la pena
Che fosse speciale, l'avevamo capito subito lo scorso giugno, quando l'abbiamo visto in concerto a Praga: in quell'occasione, dopo una bella chiacchierata, ci aveva confermato che stava lavorando a un nuovo album, senza specificare la data d'uscita. E questo album è finalmente arrivato. Un disco in cui c'è tutta l'essenza di Sombr che, nelle sue canzoni, parla di storie d’amore a lieto fine ma anche un po’ tormentate, e soprattutto vissute in prima persona: da come vive la musica non riuscirebbe mai a cantare qualcosa che non sente completamente suo. Tra i suoi artisti preferiti, e da cui trae ispirazione giornaliera, Jeff Buckley e Radiohead. Il giro di piano di una delle sue canzoni, Undressed, ricorda i Keane, ma c’è molto anche dei 1975. Ha appena vent’anni ma la sua strada è ben definita. E già ricca di soddisfazioni.
"I barely know her", il primo album di Sombr
Sombr, all'anagrafe Shane Michael Boose giovane cantautore americano, pubblica il suo album di debutto: ecco I barely know her, dieci brani scritti e prodotti dallo stesso Sombr, in collaborazione con il leggendario produttore Tony Berg, tra cui spiccano 12 to 12, il nuovo singolo, ma soprattutto Undressed e Back To Friends, da settimane al primo posto delle classifiche statunitensi e non solo. Un album che dà inizio a qualcosa di nuovo, un tassello in più nella storia del giovane cantautore americano che, però, sta già raccogliendo le prime soddisfazioni.
Il tour negli Stati Uniti al via a settembre 2025, a dicembre in Australia, in Europa e UK a febbraio e marzo 2026
Dopo un tour in Europa quest'estate come supporting artist, Shane è pronto ai suoi primi concerti da artista principale, anche in Italia, dove arriverà a febbraio 2026, per una data sold out da tempo. Prima, però, l’esibizione dal vivo ai Video Music Awards il 7 settembre dove è anche tra i candidati in più categorie, tra cui Miglior Nuovo Artista. E questo, per Sombr, non può che essere solo l'inizio di un lungo viaggio, tra romanticismo e storie finite, ma sempre raccontate in musica.
I brani di "I barely know her"
1. crushing
2. 12 to 12
3. i wish i knew how to quit you
4. back to friends
5. canal street
6. dime
7. undressed
8. come closer
9. we never dated
10. under the mat