Sombr pubblica l’album di debutto "I barely know her"

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sombr pubblica l’album "I barely know her": il cantautore è pronto a spiccare il volo

Musica
Valentina Clemente

Valentina Clemente

Foto di Bryce Glenn

Il primo album "da grande", il primo tour da headliner negli Stati Uniti e in Europa (già sold out), le prime candidature ai VMAs: Sombr, cantautore americano classe 2005 da mesi in testa alle classifiche con i brani "Back to friends" e "Undressed", con la pubblicazione del suo primo disco "I barely know her" è pronto a spiccare il volo. L'abbiamo visto dal vivo a Praga a giugno, un consiglio: non perdete il suo concerto a Milano il 22 febbraio 2026, ne vale proprio la pena

Che fosse speciale, l'avevamo capito subito lo scorso giugno, quando l'abbiamo visto in concerto a Praga: in quell'occasione, dopo una bella chiacchierata, ci aveva confermato che stava lavorando a un nuovo album, senza specificare la data d'uscita. E questo album è finalmente arrivato. Un disco in cui c'è tutta l'essenza di Sombr che, nelle sue canzoni, parla di storie d’amore a lieto fine ma anche un po’ tormentate, e soprattutto vissute in prima persona: da come vive la musica non riuscirebbe mai a cantare qualcosa che non sente completamente suo. Tra i suoi artisti preferiti, e da cui trae ispirazione giornaliera, Jeff Buckley e Radiohead. Il giro di piano di una delle sue canzoni, Undressed, ricorda i Keane, ma c’è molto anche dei 1975. Ha appena vent’anni ma la sua strada è ben definita. E già ricca di soddisfazioni.

"I barely know her", il primo album di Sombr

Sombr, all'anagrafe Shane Michael Boose giovane cantautore americano, pubblica il suo album di debutto: ecco I barely know her, dieci brani scritti e prodotti dallo stesso Sombr, in collaborazione con il leggendario produttore Tony Berg, tra cui spiccano 12 to 12, il nuovo singolo, ma soprattutto Undressed e Back To Friends, da settimane al primo posto delle classifiche statunitensi e non solo. Un album che dà inizio a qualcosa di nuovo, un tassello in più nella storia del giovane cantautore americano che, però, sta già raccogliendo le prime soddisfazioni.

Il tour negli Stati Uniti al via a settembre 2025, a dicembre in Australia, in Europa e UK a febbraio e marzo 2026

Dopo un tour in Europa quest'estate come supporting artist, Shane è pronto ai suoi primi concerti da artista principale, anche in Italia, dove arriverà a febbraio 2026, per una data sold out da tempo. Prima, però, l’esibizione dal vivo ai Video Music Awards il 7 settembre dove è anche tra i candidati in più categorie, tra cui Miglior Nuovo Artista. E questo, per Sombr, non può che essere solo l'inizio di un lungo viaggio, tra romanticismo e storie finite, ma sempre raccontate in musica.

 

I brani di "I barely know her"

1. crushing

2. 12 to 12

3. i wish i knew how to quit you

4. back to friends

5. canal street

6. dime

7. undressed

8. come closer

9. we never dated

10. under the mat

Approfondimento

Sombr, l’artista di "Back To Friends" si racconta a Sky TG24
Sombr cover album
Bryce Glenn

Spettacolo: Ultime notizie

Sombr pubblica l’album di debutto "I barely know her"

Valentina Clemente

Dua Lipa compie 30 anni, la carriera e cosa sapere sulla cantante FOTO

Musica

Cantante e compositrice di etnia kosovaro-albanese, è nata a Londra il 22 agosto 1995. Nel corso...

15 foto

I SEGRETI DI GROSSE POINTE, il mistery drama in esclusiva su Sky e NOW

Cinema sky cinema

Dai creatori di Good Girls, un nuovo mistery drama ambientato in un elegante sobborgo americano...

Mostra del Cinema di Venezia 2025, gli ospiti più attesi. FOTO

Cinema

La 82ma edizione della rassegna cinematografica, tra le più prestigiose d’Europa e del mondo, si...

13 foto

Alfa compie 25 anni, ecco le 5 canzoni più belle del cantante

Musica

Nato a Genova il 22 agosto 2000, il cantautore è stato inserito da Forbes Italia tra gli under 30...

Spettacolo: Per te