Sombr pubblica l’album di debutto "I barely know her"

Che fosse speciale, l'avevamo capito subito lo scorso giugno, quando l'abbiamo visto in concerto a Praga: in quell'occasione, dopo una bella chiacchierata, ci aveva confermato che stava lavorando a un nuovo album, senza specificare la data d'uscita. E questo album è finalmente arrivato. Un disco in cui c'è tutta l'essenza di Sombr che, nelle sue canzoni, parla di storie d’amore a lieto fine ma anche un po’ tormentate, e soprattutto vissute in prima persona: da come vive la musica non riuscirebbe mai a cantare qualcosa che non sente completamente suo. Tra i suoi artisti preferiti, e da cui trae ispirazione giornaliera, Jeff Buckley e Radiohead. Il giro di piano di una delle sue canzoni, Undressed, ricorda i Keane, ma c’è molto anche dei 1975. Ha appena vent’anni ma la sua strada è ben definita. E già ricca di soddisfazioni.