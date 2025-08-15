Esplora tutte le offerte Sky
Nek, la possibile scaletta del concerto a Lucera, Foggia

Musica

Nek sarà protagonista questa sera con un concerto gratuito a Piazza Giacomo Matteotti, Lucera (FG), nell’ambito del Lucera Music Lights Festival. Il live – in forma di Power Trio – promette un viaggio tra le sue hit più amate

Il 15 agosto 2025, Piazza Giacomo Matteotti a Lucera (FG) si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto, teatro dell’atteso concerto gratuito di Nek, inserito nel Lucera Music Light Festival: un appuntamento imperdibile nell’estate musicale pugliese.

La probabile scaletta

Un vero e proprio viaggio tra i brani più amati degli ultimi trent’anni, per una scaletta pensata per far cantare e emozionare. Ecco la probabile scaletta

  1. Almeno stavolta

  2. Se una regola c’è

  3. Dimmi cos’è

  4. Contromano

  5. Sei solo tu

  6. Nella stanza 26

  7. Amami

  8. In te

  9. Cuori in tempesta

  10. E da qui

  11. Gli spari sopra

  12. Congiunzione astrale

  13. Ci sei tu

  14. Lascia che io sia

  15. Fatti avanti amore

  16. Sei grande

  17. Se telefonando

  18. Laura non c’è

  19. Se io non avessi te 

Lucera è solo una delle tante tappe italiane del NEK HITS – LIVE 2025, un tour che ha attraversato piazze e arene di tutta Italia.

