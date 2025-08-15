Nek, la possibile scaletta del concerto a Lucera, Foggia

Nek sarà protagonista questa sera con un concerto gratuito a Piazza Giacomo Matteotti, Lucera (FG), nell’ambito del Lucera Music Lights Festival. Il live – in forma di Power Trio – promette un viaggio tra le sue hit più amate
Il 15 agosto 2025, Piazza Giacomo Matteotti a Lucera (FG) si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto, teatro dell’atteso concerto gratuito di Nek, inserito nel Lucera Music Light Festival: un appuntamento imperdibile nell’estate musicale pugliese.
La probabile scaletta
Un vero e proprio viaggio tra i brani più amati degli ultimi trent’anni, per una scaletta pensata per far cantare e emozionare. Ecco la probabile scaletta
Almeno stavolta
Se una regola c’è
Dimmi cos’è
Contromano
Sei solo tu
Nella stanza 26
Amami
In te
Cuori in tempesta
E da qui
Gli spari sopra
Congiunzione astrale
Ci sei tu
Lascia che io sia
Fatti avanti amore
Sei grande
Se telefonando
Laura non c’è
Se io non avessi te
Lucera è solo una delle tante tappe italiane del NEK HITS – LIVE 2025, un tour che ha attraversato piazze e arene di tutta Italia.