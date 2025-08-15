Nek, la possibile scaletta del concerto a Lucera, Foggia

Nek sarà protagonista questa sera con un concerto gratuito a Piazza Giacomo Matteotti , Lucera (FG), nell’ambito del Lucera Music Lights Festival . Il live – in forma di Power Trio – promette un viaggio tra le sue hit più amate

Il 15 agosto 2025, Piazza Giacomo Matteotti a Lucera (FG) si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto, teatro dell’atteso concerto gratuito di Nek, inserito nel Lucera Music Light Festival : un appuntamento imperdibile nell’estate musicale pugliese.

La probabile scaletta

Un vero e proprio viaggio tra i brani più amati degli ultimi trent’anni, per una scaletta pensata per far cantare e emozionare. Ecco la probabile scaletta

Almeno stavolta Se una regola c’è Dimmi cos’è Contromano Sei solo tu Nella stanza 26 Amami In te Cuori in tempesta E da qui Gli spari sopra Congiunzione astrale Ci sei tu Lascia che io sia Fatti avanti amore Sei grande Se telefonando Laura non c’è Se io non avessi te

Lucera è solo una delle tante tappe italiane del NEK HITS – LIVE 2025, un tour che ha attraversato piazze e arene di tutta Italia.