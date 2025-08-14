Francesco Renga, la possibile scaletta del concerto a Monopoli

Archiviato il concerto di Monopoli, Francesco Renga ripartirà in tour per numerose altre date: da Roccella Jonica a Terni passando per Brescia e Porto S. Elpidio
Nuovo appuntamento live con Francesco Renga. Sabato 16 agosto l'artista sarà in concerto a Monopoli. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show della voce di Vivendo adesso: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
francesco renga a monopoli, la possibile scaletta
In queste settimane Francesco Renga è impegnato con la tournée celebrativa dei vent’anni di Angelo, brano vincitore della 55esima edizione del Festival di Sanremo. Il cantautore ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di 600.000 follower: “Questo tour, come già sapete, nasce per festeggiare insieme a voi i 20 anni di Angelo, un anniversario per me importantissimo!”.
Stando a quanto riportato sul sito del comune di Monopoli, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Il concerto si terrà in piazza Vittorio Emanuele II. Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Stando a quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto del 27 luglio:
- Angelo
- Ancora di lei
- Affogo, baby
- Raccontami
- Dove il mondo non c’è più
- Tracce di te
- Un’ora in più
- Meravigliosa (la Luna)
- Ci sarai
- Ferro e cartone
- Cambio direzione
- Dimmi
- Regina triste
- La tua bellezza
- Vivendo adesso
- Era una vita che ti stavo aspettando
- A un isolato da te
- Il mio giorno più bello nel mondo
- Scriverò il tuo nome
- Guardami amore
- Migliore
- Pazzo di te
- Nuova luce
- Angelo
Archiviato il concerto di Monopoli, Francesco Renga (FOTO) ripartirà in tour per numerose date: da Roccella Jonica a Terni passando per Brescia e Porto S. Elpidio. Questo il calendario completo dei prossimi appuntamenti in programma:
- 17 agosto, Castel di Sangro
- 18 agosto, Roseto degli Abruzzi
- 22 agosto, Roccella Jonica
- 24 agosto, Zafferana Etnea
- 29 agosto, Bono
- 31 agosto, San Nicolao Rifreddo
- 4 settembre, Brescia
- 6 settembre, Campanedda
- 7 settembre, Carbonia
- 13 settembre, Porto S. Elpidio
- 20 settembre, Terni
Francesco Renga è tra i cantautori più amati della scena musicale italiana. Tra i suoi album più apprezzati troviamo Camere con vista, Scriverò il tuo nome e Tempo reale. Nel 2023 l’artista ha pubblicato il progetto RengaNek in collaborazione con la voce di Laura non c’è. Per quanto riguarda i singoli, ricordiamo Il mio giorno più bello nel mondo, certificato con ben tre dischi di platino.
