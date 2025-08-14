Francesco Renga, la possibile scaletta del concerto a Monopoli

francesco renga a monopoli, la possibile scaletta

In queste settimane Francesco Renga è impegnato con la tournée celebrativa dei vent’anni di Angelo, brano vincitore della 55esima edizione del Festival di Sanremo. Il cantautore ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di 600.000 follower: “Questo tour, come già sapete, nasce per festeggiare insieme a voi i 20 anni di Angelo, un anniversario per me importantissimo!”.

Stando a quanto riportato sul sito del comune di Monopoli, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Il concerto si terrà in piazza Vittorio Emanuele II. Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Stando a quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto del 27 luglio:

Angelo

Ancora di lei

Affogo, baby

Raccontami

Dove il mondo non c’è più

Tracce di te

Un’ora in più

Meravigliosa (la Luna)

Ci sarai

Ferro e cartone

Cambio direzione

Dimmi

Regina triste

La tua bellezza

Vivendo adesso

Era una vita che ti stavo aspettando

A un isolato da te

Il mio giorno più bello nel mondo

Scriverò il tuo nome

Guardami amore

Migliore

Pazzo di te

Nuova luce

