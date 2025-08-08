Lazza infiamma Lecce: la possibile scaletta del live

Lazza arriva all’Oversound Music Festival di Lecce l’8 agosto portando l’energia del suo Locura Summer Tour 2025 . Anche se la scaletta ufficiale non è ancora confermata, grazie ad analoghe tappe del tour possiamo ipotizzare un set potente e ricco

Un tour da tutto esaurito

Dopo i sold out di San Siro e delle principali piazze italiane, Lazza porta in Puglia uno spettacolo che è insieme concerto, maratona rap e dichiarazione di intenti. Niente fronzoli: luci, visual potenti, una band che macina bpm e un repertorio che pesca a piene mani in tutta la sua discografia, dai successi di Re Mida fino all’ultimo capitolo Locura.