Lazza infiamma Lecce: la possibile scaletta del live

Giuditta Avellina

Lazza arriva all’Oversound Music Festival di Lecce l’8 agosto portando l’energia del suo Locura Summer Tour 2025. Anche se la scaletta ufficiale non è ancora confermata, grazie ad analoghe tappe del tour possiamo ipotizzare un set potente e ricco 

C’è un’aria elettrica che avvolge Lecce in queste ore. Venerdì 8 agosto, all’Oversound Music Festival, il palco diventerà territorio di conquista per Lazza, uno dei nomi più potenti della scena rap italiana. Il Locura Summer Tour 2025 approda nel cuore del Salento con una promessa: una scaletta monumentale, capace di unire i fedelissimi che lo seguono dai primi mixtape e i nuovi fan conquistati a colpi di hit in vetta alle classifiche.

Un tour da tutto esaurito

Dopo i sold out di San Siro e delle principali piazze italiane, Lazza porta in Puglia uno spettacolo che è insieme concerto, maratona rap e dichiarazione di intenti. Niente fronzoli: luci, visual potenti, una band che macina bpm e un repertorio che pesca a piene mani in tutta la sua discografia, dai successi di Re Mida fino all’ultimo capitolo Locura.

La scaletta probabile

Ecco i brani che potrebbero infiammare Lecce:

  • Ouv3rture

  • Abitudine

  • Molotov

  • Zonda

  • Re Mida

  • Casanova

  • Certe cose

  • Mob

  • Mezze Verità

  • Porto Cervo

  • Panico

  • Verdi nei viola

  • OuverFOURe

  • Senza rumore

  • Buio davanti

  • Catrame

  • J

  • 24h

  • BBE

  • No Insta

  • Gigolò

  • Honey

  • Superman

  • Lario RMX

  • Piove

  • G63

  • DDA

  • Zeri in più (Locura)

  • Hot

  • Ghetto Superstar

  • Alibi

  • Fentanyl

  • Gucci Ski Mask

  • Nessuno

  • Chiagne

  • Cenere

  • Canzone d’odio

  • Uscito di galera

  • -3 (Perdere il volo)

  • Morto mai

  • 100 Messaggi

  • Dolcevita

  • Ferrari RMX

Lazza non è solo tecnica e punchline: è un performer capace di tenere il palco per due ore senza cali di tensione, alternando momenti di pura potenza a passaggi emotivi che il pubblico canta parola per parola. A Lecce arriverà con la stessa intensità vista a Milano, ma con il plus dell’energia estiva del Salento, tra mani al cielo, cori collettivi e quella sensazione di “essere nel posto giusto” che solo certi live sanno dare.

