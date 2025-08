Ypsigrock 2025: il boutique festival a Castelbuono verso il sold out

Dall’7 al 10 agosto Ypsigrock torna a Castelbuono per la sua 28ª edizione, confermandosi come uno dei boutique festival più amati d’Europa. Con il sold out imminente su full pass e day‑ticket e un programma ricercato che unisce grandi nomi internazionali, residenze artistiche e video‑mapping architettonico, il festival trasforma la Sicilia in un palcoscenico indimenticabile.

Un luogo magico sospeso tra il mare e le Madonie, dove la luce del tramonto si fonde con il ritmo della musica, ogni battito è promessa di scoperta. Quando oltre 3.000 anime indies convergono nella piazza del Castello dei Ventimiglia, il tempo rallenta, il respiro si fa collettivo e la musica diventa rito. Dal 7 al 10 agosto 2025, Castelbuono si trasforma in un vortice di emozioni: Ypsigrock, il primo boutique festival italiano, ritorna con la sua 28ª edizione in una veste più intensa che mai. Un’esperienza irripetibile, nel cuore della Sicilia più autentica, in provincia di Palermo.

Un sogno indipendente nel cuore delle Madonie Ypsigrock è nato nel 1997 come un sogno indipendente nel cuore delle Madonie, promosso dall’Associazione Culturale Glenn Gould. È da allora il primo boutique festival italiano e uno dei più apprezzati in Europa, celebre per il suo legame con il territorio e per l’atmosfera poetica e intima che sa generare. A pochi minuti dal mare di Cefalù, Castelbuono diventa per quattro giorni il centro pulsante di una comunità intercontinentale che accorre per vivere musica e cultura autentiche. Biglietti esauriti per il weekend completo, per il 7 e il 9 agosto e per gli Ypsicamping Pass: restano disponibili solo i tagliandi per il 8 e il 10 agosto. Le previsioni dicono che anche questi spariranno prima del debutto. Oltre ai ticket, anche le strutture ricettive locali registrano una richiesta impressionante: un successo per l’ospitalità diffusa e l’economia del luogo.

Lucio Corsi e molti altri Con il principio dell’Ypsi Once Rule – un artista si esibisce una sola volta con lo stesso nome –, la lineup di Ypsigrock 2025 è un collage di performance uniche: The Voidz, CocoRosie, English Teacher, Lucio Corsi, Alan Sparhawk, Porridge Radio, tra gli altri. The Voidz, guidati da Julian Casablancas, porteranno in piazza Castello un live tra indie sperimentale ed energia viscerale. Le CocoRosie, cult duo iconico, offriranno un’esperienza sonora sospesa tra misticismo e innovazione. English Teacher, nuova voce britannica vincitrice del Mercury Prize, chiuderanno l’estate ypsina con voce intensa e melodie memorabili. E il magnetico Lucio Corsi, tra Premio Mia Martini e Eurovision 2025, renderà omaggio all’Italia contemporanea.

Mondo Bizzarro: l’arte visiva diventa performance Parallelamente ai concerti, Ypsigrock svela Mondo Bizzarro, il progetto site‑specific dell’artista italo‑americana ionee Waterhouse. Video mapping architettonico che anima in tempo reale il Castello Ventimiglia e la facciata dell’ex carcere in Piazza Margherita, trasformando la piazza in un organismo visivo pulsante di glitch, collage e texture generate con AI. Venti ore di luce, emozione, simboli contrastanti: un rituale collettivo tra mito, digitale e storia urbana. Tra le novità 2025, il progetto The Sound of This Place ospita artisti internazionali (Tara Nome Doyle, Massimo Silverio, Priyaji, Martin Romeo), già al lavoro nel territorio siciliano per creare un’opera collettiva da presentare in anteprima durante il festival. Un’esperienza creativa che unisce musica, performance e arte visuale nell’intimità di Castelbuono. Accompagnando i live, si potrà scoprire la storia del luogo con visite scontate: il Museo Civico (€4) e il Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo (€2,50). Un’offerta imperdibile per chi vuole vivere il festival al di là della musica, tra arte, natura e cultura locale.