Jeannie Seely, addio a una voce che ha cambiato il country

È morta a Nashville la storica cantautrice americana e prima donna a condurre il Grand Ole Opry. Aveva 85 anni

Jeannie Seely non era solo una cantante country. Era una voce, un temperamento, una presenza che per oltre sessant’anni ha attraversato la musica americana tra tradizione e modernità, dolore e ironia. Se n’è andata il 1° agosto a Nashville, la città che l’aveva adottata e consacrata, all’età di 85 anni, per complicazioni legate a un’infezione intestinale. La notizia è stata comunicata dalla famiglia, lasciando orfana non solo la scena country, ma anche un pubblico vasto e affezionato che, dal 1966, non ha mai smesso di risuonare le parole di “Don’t Touch Me”, la ballata struggente che le valse un Grammy e l’ingresso nell’Olimpo della musica. Nata a Titusville, Pennsylvania, il 6 luglio 1940, Seely aveva portato nella capitale del country una voce femminile diversa, insieme dolce e affilata, intima e ribelle, in grado di cantare il desiderio e l’abbandono con una sincerità che scardinava gli stereotipi del tempo.

Una carriera pionieristica lunga sessant’anni La sua carriera è stata segnata da primati e successi: nel 1967 Jeannie Seely fu la prima donna a condurre regolarmente il Grand Ole Opry, programma radiofonico simbolo della musica country. Nel corso dei decenni ha pubblicato 17 album in studio – l’ultimo, An American Classic, risale al 2020 e include collaborazioni con artisti del calibro di Willie Nelson e Ray Stevens. Non solo interprete, ma anche autrice: tra i brani da lei scritti si ricordano “Leavin’ and Sayin’ Goodbye” per Faron Young. Negli anni Settanta fu protagonista di una fortunata collaborazione con Jack Greene, con cui incise diversi duetti di successo, tra cui “Wish I Didn’t Have to Miss You”, arrivato al secondo posto nella Billboard Hot Country Singles.