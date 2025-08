La Rappresentante di Lista a Gradisca d'Isonzo, la possibile scaletta

Sul palco, Veronica Lucchesi è corpo e voce che si moltiplicano: canta, danza, interpreta. Accanto a lei, Dario Mangiaracina costruisce spazi sonori e significati politici. La loro è una scrittura pop che si alimenta di teatro, transfemminismo, cultura queer e visione collettiva. I concerti non sono semplici esecuzioni: sono momenti di trasformazione, in cui ogni canzone è rito e parola viva.

Il 1° agosto 2025 La Rappresentante di Lista sale sul palco dell’Arena del Castello di Gradisca d’Isonzo, portando nel cuore del Friuli Venezia Giulia l’energia trasformista del tour estivo Giorni Felici. Dopo le tappe in festival come Segrate, Bologna, Padova e Trento, il duo composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina arriva a Gradisca in una forma artistica piena: un concerto che è al tempo stesso spettacolo, atto performativo, e manifesto emotivo.

Il live è parte del festival Onde Mediterranee, e rappresenta uno dei momenti clou della programmazione estiva. LRDL non è più solo una band pop, ma un progetto culturale, fluido, queer, politico, che sfida le convenzioni del concerto tradizionale. I brani vengono trasformati in rituali collettivi, in cui voce, corpo e parola si fondono tra palco e platea.