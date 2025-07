Francesco Gabbani, la possibile scaletta del concerto a Ostuni

In attesa di vederlo nel ruolo di giudice a X Factor 2025, Francesco Gabbani porterà la sua musica a Ostuni. Grande attesa per il concerto in programma il 1° ottobre all’Arena di Verona

Venerdì 1° agosto Francesco Gabbani sarà in concerto sul palco del Foro Boario di Ostuni. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30 . Al momento la voce di Amen non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist , questi i brani eseguiti il 12 luglio a Piacenza:

Dopo lo spettacolo in programma a Ostuni, Francesco Gabbani sarà protagonista di altri appuntamenti in giro per l’Italia: dal concerto al Teatro di Verdura di Palermo alla data conclusiva in scena all’Arena di Verona. Ecco il calendario completo dei prossimi show:

A febbraio Francesco Gabbani è tornato in gara con Viva la vita al Festival di Sanremo. In seguito alla partecipazione alla kermesse musicale, l’artista ha dichiarato: “Mi sono emozionato, mi sono divertito, mi sono messo in gioco, mi sono riscoperto. Ho vissuto ogni attimo fino in fondo, con il cuore spalancato e la musica a guidarmi”.

Successivamente, l’artista (FOTO) ha pubblicato l’album Dalla tua parte: “Non finirò mai di crescere. Mi piace l’idea di essere in continua evoluzione, in costante movimento. E queste canzoni sono un ritratto di questo momento, un passo più in là nella linea del tempo”.