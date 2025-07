Rebecca Baby ha cantato in topless sul palco dopo le molestie

Aggredita da alcuni uomini durante un concerto ad Ain, in Francia, nell'ambito del festival Le Cri de la Goutte, la cantante, in un potente atto di protesta contro la sessualizzazione del corpo femminile, si è tolta il top completando l'esibizione a seno nudo

Rebecca Baby, cantante della band francese Lulu Van Trapp, sta facendo notizia per aver preso una coraggiosa posizione contro le molestie sessuali, dopo essere stata aggredita da alcuni uomini durante un concerto ad Ain, in Francia, nell'ambito del festival Le Cri de la Goutte. Sebbene visibilmente scossa, Rebecca è tornata sul palco e, in un potente atto di protesta contro la sessualizzazione del corpo femminile, si è tolta il top completando l'esibizione a seno nudo.

Il fatto

In un post su Instagram, ora cancellato, Rebecca Baby ha raccontato l'accaduto, sostenendo di essere stata palpeggiata da diversi uomini mentre si avvicinava alla folla. Tuttavia, invece di interrompere l'esibizione a metà, si è rivolta al pubblico, raccontando l'accaduto e concludendo poi il concerto in topless.

"Mi trovo di fronte a una scelta. O interrompo il concerto e tutti perdono, soprattutto io, oppure continuo. Resterò in topless finché questo non sarà normale. Finché il vostro cervello non si abituerà a non sessualizzare il nostro corpo", ha dichiarato su Instagram.

Successivamente, anche gli organizzatori di Le Cri de la Goutte hanno rilasciato una dichiarazione: "Il festival Cri de la Goutte desidera dare il suo sostegno al gruppo Lulu Van Trapp, in particolare a Rebecca, a seguito dell'aggressione avvenuta durante la sua discesa tra il pubblico", si legge sull'account Instagram dell'evento. "Questo comportamento è inaccettabile. È in totale contraddizione con i valori del Cri de la Goutte: rispetto, gentilezza, inclusione, sicurezza per tutti (frequentatori del festival, volontari, artisti, partner e fornitori). Lo condanniamo fermamente. Vi ricordiamo che il nostro festival vuole essere uno spazio sicuro, un luogo di condivisione e libertà, dove tutti devono potersi esprimere, creare, vibrare e vivere senza paura. La musica unisce, non dovrebbe mai essere motivo di violenza".

Rebecca Baby ha promesso di pubblicare presto un post più dettagliato per spiegare l'accaduto. E ha chiesto a chiunque avesse dei video, dell'aggressione e del suo discorso, di inviarglieli.