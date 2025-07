Da anni la scena musicale ligure è in fermento. Alcuni protagonisti di questo movimento saranno protagonisti di un live di cantautorale mMercoledì 6 agosto al Chillin’guito di Bordighera, in provincia di Imperia. L'idea e l'iniziativa partono da una delle artisti liguri più identitarie, Monia Russo , che l'8 agosto sarà protagonista dell'opening act a Sanremo del concerto di Rose Villain e il 13, sempre di agosto, porterà nella città del Festival il suo Tristezza Light Summer Tour con lopening di Giuze e con la talentuosa Caffellatte come super ospite.

UNA SERATA DI MUSICA LIBERA A BORDIGHERA

Sarà una serata magica di musica, mare e connessioni autentiche quella di mercoledì 6 agosto. A partire dalle ore 18.30, il suggestivo Chillin’guito di Bordighera (Lungomare Argentina 34) ospita la prima edizione del Chilling Summer Fest – Monia & Friends, un evento dedicato alla musica d’autore ligure, nato dal desiderio di unire talento, passione e condivisione in una cornice davvero unica. L’idea prende forma da due semplici verità: l’amore per la musica e l’ammirazione per chi ci crede davvero, e ci mette cuore, impegno e autenticità. Da qui la proposta di Monia Russo, cantautrice e direttrice artistica dell’evento, a Lorenzo, il super host del Chillin’guito, una piccola perla nascosta sul mare dove relax è molto più che una parola: è uno stile di vita. Piedi nella sabbia, drink in mano, chiacchiere e vibrazioni musicali… la ricetta perfetta per un’esperienza da ricordare.



LINE-UP

Ore 18 - Anoraa

Ore 18:30 – FÆNDER

Ore 19 – Matteo Scutellá

Ore 19:30 – Electroposh

Ore 20 – Amado

Ore 20.30 – Monia

Ore 21 – DJ Set by Ivan Mengoni



Un viaggio sonoro che parte da atmosfere intime e cantautorali, per arrivare gradualmente a sonorità elettroniche e urban, in un crescendo di energia e partecipazione. L'ingresso è gratuito ma il pubblico potrà lasciare un’offerta libera a sostegno della musica indipendente e di chi la vive con passione autentica. Obiettivo dell’evento è creare qualcosa di bello, accessibile e profondamente umano, dove ogni artista abbia il suo spazio e il pubblico possa scoprire nuove voci, storie e mondi musicali.