Le notti d’agosto non finiscono mai: le feste più attese

ITALIA

Ad agosto sono giocoforza le discoteche all’aperto a farla da padrone, con Romagna e Puglia ad offrire come sempre un’ampia serie di proposte ed alternative. In Romagna al Peter Pan di Misano Adriatico ospiti speciali Digital Astro (sabato 9) e Niki Savage (sabato 16); alla Villa delle Rose sempre a Misano sabato 9 Vintage Culture, giovedì 14 James Hype, venerdì 22 Bob Sinclar e sabato 30 Themba; alla Rimini Beach Arena domenica 10 Memorabilia con Saccoman, Cirillo e Principe Maurice, venerdì 15 Cocoricò on the Beach con PAWSA e Seth Troxler, al Cocoricò di Riccione sabato 16 Charlotte de Witte, sabato 30 Dennis Cruz. Per quanto concerne la Puglia, al Parco Gondar di Gallipoli sabato 9 Chemical Brothers, Indira Paganotto e Sam Paganini, mercoledì 13 Green Velvet; al Mandarino Club di Ginosa giovedì 14 Nico Moreno, sabato 16 Luca Agnelli; al Vega Discoteque domenica 3 Rkomi, giovedì 7 Shiva, lunedì 18 Tony Boy, giovedì 21 Artie 5Five. Nel resto d’Italia al Ca’ Margherita di Lignano Sabbiadoro giovedì 14 David Morales, il dj statunitense icona assoluta della House Music, già vincitore di un Grammy Awards, gli Oscar della musica. Alla Spiaggia del Faro di Jesolo sabato 2 Solid Grooves con Michael Bibi e Marco Carola, domenica 3 Aperyshow on the Beach. Sempre a Jesolo al King’s sabato 9 Franky Rizardo, sabato 16 Mathame, sabato 23 Twenty Six, al Muretto sabato 2 The Martinez Brothers,

sabato 30 Indira Paganotto. In Toscana al Tinì Soundgarden di Cecina sabato 9 Paco

Osuna e Melanie Ribbe, giovedì 14 Ilario Alicante, sabato 16 Fatima Hajji. In Sicilia a

Castellammare del Golfo Art Music Week: venerdì 15 Mochakk e Silvie Loto, sabato 16

Seth Troxler; in Sardegna al Phi Beach di Arzachena sabato 9 Carlita, mercoledì 13 Loco Dice e Meduza, lunedì 25 Mau P.



ESTERO

Oltre confine la distinzione tra club estivi e invernali, ergo tra discoteche all’aperto e al chiuso è meno marcata e sono soprattutto i festival al centro della scena elettronica. In Francia spiccano Zama Cote d’Azur al Frejus (venerdì 1 e sabato 2) e Les Plages Electroniques a Cannes (8-10), in Spagna Brunch! Electronik a Barcellona (7-11), in Croazia Sonus a Zrće Beach (17-21), in Olanda Mysteryland a Haarlemmermeer (22-24), in Gran Bretagna Creamfields a Daresbury (21-24), in Germania NIBIRII a Düren (22-24). La nostra carrellata non può non concludersi che negli Stati Uniti, con due appuntamenti imprescindibili: dal 24 agosto al 1° settembre torna a Black Rock City, nel deserto del Nevada l’epico Burning Man; poco distante, per i parametri statunitensi, alla Sphere di Las Vegas dal 29 al 31 agosto UNITY, l’evento, in questo caso la parola ci sta tutta, organizzato da Insomniac (ovvero Electric Daisy Carnival) e Tomorrowland, con Chase &Status, Kaskade e Eli Brown. Nel ring elettronico di Las Vegas scendono davvero in campo i pesi massimi dell’elettronica.