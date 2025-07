Terry Blue presentano l'album Lakewoods con una playlist esclusiva

BEN HOWARD - “Days of Lantana”

Il primo brano che abbiamo scelto, composto dall’autore che senza ombra di dubbio ha più influenzato il nostro percorso musicale (sin dall’inizio) ridefinendo a nostro parere il genere stesso del cantautorato, è tratto dalla più recente pubblicazione del cantautore e polistrumentista britannico Ben Howard “Is It?”. L’intero disco attraversa paesaggi sonori, tematici e lirici sognanti, eterei e allo stesso tempo stridenti. La facilità quasi disarmante con la quale la voce narrante ci invita a seguire le riflessioni - estremamente complesse, di natura esistenziale e dal forte carattere contemplativo - del cantautore si controbilancia ad una ricerca compositiva e sonora nella quale identifichiamo una delle forze motrici più “ribollenti” nel panorama creativo contemporaneo del genere. La necessità creativa, dirompente che sembra trapelare da un disco come questo è seconda solo all’intensità sociale, critica e in fondo anche politica dello sguardo che Howard getta sul mondo; intensità che sembra sempre più difficile trovare in musica (e non solo).

DAUGHTER - “Shallows”

Abbiamo scelto “Shallows” di Elena Tonra, frontman e leader del trio Daughter, tratta dal disco “If You Leave”, un’altra opera dalla quale ci siamo trovati più volte a “rubacchiare”. Siamo infatti convinti del fatto che, all’interno di una corrente che potremmo definire indie-folk/alternative rock sviluppatasi negli ultimi 15-20 anni, questo disco sia davvero una pietra miliare e una gemma unica da riscoprire e conoscere. Sono diversi gli aspetti unici ed inestimabili del lavoro di Elena Torna: la sua voce, sussurrata e allo stesso tempo ruggente; i suoi testi (di un’intimità quasi frastornante e dissociante); il delicato tocco ed intervento dei due musicisti che, storicamente, la accompagnano; l’alchimia malinconica delle scelte armoniche e strutturali sui brani. Tutto ciò costituisce uno spaccato incredibile sulla poetica e la creatività di Torna, una delle cantautrici più particolari e speciali che conosciamo.

LEIF VOLLEBEKK - “Elegy”

Il brano “Elegy”, e più in generale tutta l’opera del cantautore canadese Leif Vollebekk, è contraddistinto prima di ogni altra cosa da una semplicità quasi disarmante: un testo duro, secco, personale, svuotato di ogni possibile sfarzo o abbellimento, appoggiato su un loop di pianoforte che ci accompagna per l’intera durata della canzone, sostenuto unicamente da un groove, essenziale, di batteria e da pochi interventi di arrangiamento (un basso, degli archi). È davvero la storia di Leif, in un certo senso, a cantare e a risuonare negli accordi, pochi ma curati con una minuzia eccezionale e scelti, a parer nostro, con estremo gusto; è la tragedia protagonista, il suono delle dita sui tasti, i respiri e la naturalezza dell’imprecisione di una registrazione in presa diretta non fanno che esaltare le immagini che, come diapositive, ci vengono presentate senza filtri o colori sgargianti. Leif Vollebekk rappresenta un esempio, per noi, di musica integra, coerente, salda sul proprio essere analisi e riflesso del mondo, senza sfarzi o compromessi. Dura.

HOLLY HUMBERSTONE - “Friendly Fire”

Humberstone, 25enne britannica esplosa nel panorama del pop-folk/indie inglese, si distanzia sicuramente dalle precedenti scelte e lo fa per diverse ragioni e in diversi modi. Si tratta, senza dubbio, di musica meno impegnata, politica e cupa di quella presentata nelle prime tre scelte, eppure a volte i colpi di fulmine esistono e con lei è stato per noi (entrambi, conferma Eleonora!) immediato. I testi sono semplici, le immagini universali, la voce ti taglia a metà con la sua dolcezza, un tocco di sensualità e, soprattutto, una malinconia inspiegabile e senza tempo, antica e modernissima. Complice anche la partecipazione dei musicisti del super-gruppo britannico The 1975 (dei quali avremmo anche scelto un brano, in effetti), il suono creato dalla musica di Humberstone ha qualcosa di inestimabile, giovane e sbarazzino ma allo stesso tempo complesso, ricercato e tutto in divenire.



BON IVER - “There’s A Rhythm”

Sicuramente il più famoso ed acclamato tra gli artisti che abbiamo scelto, Bon Iver ha di fatto ridisegnato il panorama musicale del folk, del pop, della musica sperimentale e della musica elettronica. E continua a farlo con una coerenza, un coraggio ed una spontaneità unica. Come per Ben Howard, ci è difficile scegliere un solo brano nel panorama di capolavori che questo artista ha prodotto, quindi ci siamo concentrati sulle uscite più recenti e “There’s a Rhythm”, tratto da “SABLE; FABLE”, ha meno di un anno. Si tratta di un disco sofferto, un addio ad una lunga depressione che ha investito Justin Vernon, compositore e paroliere, che ci restituisce una testimonianza dall’ombra di una delicatezza e complessità disarmante.

SYLVAN ESSO - “Slack Jaw”

Sylvan Esso è un progetto davvero particolare, sperimentale e coraggioso. Questo brano, dalle sonorità distopiche e rassegnate, fa qualcosa di estremamente difficile e delicato: lascia lo spazio, quasi tutto, alle parole e alla narrativa della voce costruendo tuttavia una cornice di suoni e di ambientazioni elettroniche e modulari uniche nel loro genere. L’utilizzo dell’effettistica e la ricerca nel sound design sono impareggiabili, contribuendo in maniera estremamente armonica a creare un suono innovativo e modernissimo.

NOVO AMOR - “Anchor”

Novo Amor, artista che seguiamo fin dagli esordi con grande ammirazione e passione, si è scavato uno spazio tutto suo nel panorama del cantautorato moderno grazie ad un approccio estremamente intelligente e delicato all’arrangiamento acustico. Potremmo quasi definirlo un musicista pittore e paesaggista, capace di catturare delle istantanee e restituirle levigate, smussate e colorate a suo piacimento. L’utilizzo della voce, sicuramente influenzato dalla musica di Justin Vernon, è divenuto un marchio di fabbrica distinguibile nell’opera di Novo Amor, musicista estremamente impegnato, specialmente nella lotta ambientale, il cui sguardo sociale e politico non cerca mai mezze misure, compromessi o scorciatoie.



THE JAPANESE HOUSE - “Clean”

Abbiamo citato in precedenza The 1975, gruppo che ritorna dietro le quinte anche nel caso del processo creativo di The Japanese House, progetto musicale britannico molto misterioso esploso nel 2015 e oggi estremamente apprezzato soprattutto grazie alla sua capacità di “annegare”, in un certo senso, la voce quasi celestiale di Bain in un oceano di sonorità elettroniche e acustiche. La ricerca, anche in questo caso, è uno degli elementi più caratterizzanti nella discografia di The Japanese House; si sentono echeggiare richiami a James Blake così come delicati rimandi al cantautorato classico, in particolare a Joni Mitchell, e la sensazione di “coerenza e conoscenza storica in musica” è preponderante nelle composizioni di Bain. Si percepisce un’attenzione estrema ed un grande rispetto nei confronti di un genere, di un linguaggio: si nota la conoscenza di questo mezzo - la musica - e la necessità di sfondare barriere e attraversare nuovi paesaggi sonori.

BOMBAY BICYCLE CLUB - “Leaving Blues”

Gruppo britannico ormai storico, i BBC hanno attraversato tanti e variegati paesaggi sonori: prima indie rock/alternative distorto, poi sperimentazioni elettroniche, poi musica acustica. E tutto questo con estrema coerenza, sostenuti dalla voce unica, a volte volutamente tremolante, del frontman Jack Steadman. Si tratta di musicisti con un’esperienza live massiccia e un delicato approccio all’arrangiamento e, personalmente, l’album “Flaws” - opera interamente acustica, semplice ed essenziale - rappresenta uno degli apici della produzione del progetto britannico. Come spesso succede, il lavoro di sottrazione risulta prezioso e in “Leaving Blues” non c’è nulla fuori posto, nessun eccesso eppure nessuna mancanza. Una ballata struggente che fa esattamente ciò che dovrebbe: emoziona.

FLORIST - “Thank you”

Concludiamo con il progetto, sicuramente, meno conosciuto, più sperimentale e di difficile accesso. “Thank you”, forse, non è neppure una canzone, si tratta di un’altra forma di espressione che ricorda un lamento lontano, arcaico eppure metallico e moderno. I synth, appositamente modulati a mo’ di elettrocardiogramma e strumentazione medicale, ci restituiscono un'immagine lapidaria, una sorta di testamento da letto di ospedale su cui volteggia leggera la voce, rotta e frastornata, che semplicemente ci ringrazia: ringrazia gli uccelli, il cielo, il passare del tempo, ci saluta e ci dice addio. Un brano struggente che lascia l’amaro in bocca, lo stesso amaro che lasciano gli antidolorifici, la morfina o peggio.