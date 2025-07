Sadturs & KIID tornano con l'album No Regular Music 2

L'attesa è finitai, Sadturs & KIID tornano col nuovo album No Regular Music 2 che uscirà il 25 luglio 2025. L’annuncio è arrivato con un video dal forte impatto visivo e cinematografico, ambientato in un universo dark e surreale, quasi futuristico. Immersi in un’atmosfera cupa, i due producer si muovono in un edificio composto da ambienti sempre diversi, accompagnati dagli artisti che hanno collaborato al progetto. Nel trailer compaiono e vengono evocati: Tony Boy, Astro, Shiva, Artie 5ive, ANNA, Ghali, Glocky, Simba La Rue, Melons, Faneto, Rrari dal Tacco, thasup, Lubi, Aira, Waze RRX, Flaco G, Over Lapa, Lito e Enny P. All’interno del disco è inclusa anche la collaborazione internazionale con Anyma, artista e produttore italiano di fama globale, noto per il suo immaginario elettronico e visionario, in grado di fondere suono e tecnologia in maniera unica. Il concept narrativo del video ruota attorno a due chiavette USB: la prima, su cui è inciso il numero “1”, viene consegnata da Astro ai due producer come segnale d’ingresso nel mondo No Regular Music. La seconda, che presenta la cifra “2”, arriva da Ghali e sblocca su una serie di schermi l’artwork ufficiale di No Regular Music 2. Un concept che mescola immaginazione e realtà, musica e visione, e che ci fa intuire la portata e il valore di un progetto che si preannuncia come uno dei più ambiziosi dell’anno. La tracklist completa non è ancora stata svelata, ma il nuovo disco di Sadturs & KIID promette di ridefinire ancora una volta le coordinate dell’urban italiano.