t.A.T.u. di nuovo insieme: il pop ribelle dei 2000 è tornato

Negli anni d’oro, t.A.T.u. erano sinonimo di provocazione e identità: dal famigerato bacio sul palco, sino alle polemiche LGBT che avevano acceso i tabloid, erano diventate simbolo di una nuova libertà di espressione musicale e visiva. Il loro brano-simbolo, All the Things She Said , lanciò il duo sul podio dell’Eurovision 2003, conquistando il cuore del pubblico e scalando le classifiche internazionali.

Il significato di un ritorno oltre la nostalgia

Oggi, le t.A.T.u. non cantano solo per i fan di un tempo: riportano sul palco un sentimento di libertà negata, di passione artistica e anche una dose di resilienza personale. Le t.A.T.u. si sono ufficialmente sciolte nel 2011, ma il processo di separazione è stato lungo e carico di tensioni. Dopo l’uscita del loro ultimo album in studio, Waste Management (2009), Lena Katina e Yulia Volkova avevano già iniziato a percorrere strade separate, avviando progetti da soliste. Le due ragazze adolescenti presentate come una coppia lesbica in un contesto ancora poco abituato a certe narrazioni aveva iniziato a mostrare crepe interne. Alla base dello scioglimento ci furono divergenze personali profonde: le due artiste, pur condividendo un passato di successi planetari, si sono più volte accusate pubblicamente di slealtà, gelosie e scarsa professionalità. A pesare fu anche la volontà, soprattutto da parte di Lena, di emanciparsi da quell’immagine controversa plasmata dal produttore Ivan Shapovalov, percepita ormai come una forzatura. Anche le scelte artistiche si erano fatte inconciliabili: Lena puntava su un pop-rock più intimo e cantautorale, mentre Yulia cercava una cifra più elettronica e provocatoria. A complicare il tutto intervenne anche un serio problema di salute per Yulia, costretta a un’operazione alla tiroide che per un periodo mise a rischio la sua voce. La breve reunion alle Olimpiadi di Sochi nel 2014 si concluse con forti attriti e una nuova rottura. Solo molti anni dopo, nel 2021, il dialogo è ripartito, fino a concretizzarsi in questa reunion e forse, l’inizio di una nuova fase.