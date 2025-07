J.Lo regina di Lucca: una notte di fuoco e glitter

Sotto il cielo d’estate, tra le antiche mura della città, Jennifer Lopez ha trasformato il palco del Lucca Summer Festival in una passerella di ritmo, potenza e bellezza. L’unica data italiana del suo tour mondiale This Is Me... Now: The Live Experience si è consumata in quasi due ore di spettacolo ad altissimo voltaggio, tra hit storiche, scenografie mozzafiato e dichiarazioni d’amore al pubblico.

A volte basta una notte. Un’ora e 45 minuti, per la precisione, per trasformare una città in un palcoscenico globale e ricordare a tutti cosa significa la parola “show”. Jennifer Lopez ha fatto questo a Lucca con il suo Up All Night Tour: ha incendiato il cuore pulsante del Summer Festival con un concerto che è stato molto più di un’esibizione. È stata una dichiarazione d’identità, un manifesto pop con dentro sudore, ritmo, voce, bellezza e potere. Sotto le antiche mura della città toscana, oltre 18.000 persone hanno assistito a un rito collettivo, dove ogni luce, coreografia e parola sembravano dire una cosa sola: J.Lo è ancora qui, e il suo regno non è finito.

Uno show da vera diva Alla vigilia del suo 56° compleanno, Jennifer Lopez ha dimostrato di essere in forma smagliante. Accompagnata sul palco dal ballerino italiano Giuseppe Giofrè, vincitore di Amici e oggi presenza fissa nei suoi tour, ha regalato al pubblico uno spettacolo ricco, curato e travolgente. La scenografia, imponente e dinamica, si sviluppava su due livelli con scale mobili e pedane rotanti. In scaletta, oltre 30 brani, tra successi storici come Jenny from the Block, If You Had My Love, Get Right e On the Floor, e pezzi più recenti, tutti eseguiti con intensità e attenzione al dettaglio.

Un cuore latino che emoziona Uno dei momenti più intensi della serata è arrivato a metà concerto, quando la cantante ha intonato una delicata versione di Gracias a la vida, in uno scenario acustico intimo, con chitarra e percussioni. Il pubblico ha risposto con un coro spontaneo: “Sei bellissima!”. Un momento semplice, ma potente, in cui l’artista ha ringraziato in italiano e ha parlato alle donne: “Sognate in grande, sempre. La vostra voce conta”. Più che un concerto, un messaggio di forza e resilienza, con l’empowerment femminile come filo conduttore.