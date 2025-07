Te Quiero Euridice, Serate Cinema: "Musica è spazio da proteggere"

Dopo quasi quattro anni di silenzio discografico, i Te quiero Euridice tornano con nuova musica:il nuovo singolo, uscito per Futura Dischi in collaborazione con Artist First, “Serate cinema”, un brano che segna un’importante tappa nel percorso artistico del duo piacentino formato da Elena Brianzi e Pietro Malacarne, entrambi classe 1998. “Serate cinema” è il primo tassello di questo nuovo percorso. Un brano fresco e immediato, dal sound leggero ma attraversato da una sottile vena malinconica che rappresenta perfettamente la voglia di rinascita e di movimento, anche quando la direzione non è ancora chiara.