Jeff Buckley: arriva il documentario ‘It’s Never Over’

A ventisette anni dalla sua scomparsa prematura, la voce di Jeff Buckley continua a risuonare con potenza tra i solchi di Grace e nei cuori dei suoi fan. Ora arriva It’s Never Over, Jeff Buckley, documentario diretto da Amy Berg (Janis: Little Girl Blue) e accolto da una standing ovation al Sundance Film Festival 2025. Un viaggio profondo e personale nel mondo del musicista che, con distribuzione nelle sale statunitensi a partire dall’8 agosto, e in arrivo su HBO Max entro l’inverno e promette di essere il ritratto più completo mai realizzato su Buckley: un'opera autorizzata, emotiva, ricca di archivi personali e testimonianze dirette.

Tape, amore e verità: cosa mostra il trailer

Il trailer lascia intuire la direzione del documentario: un mix di registrazioni inedite, messaggi vocali, home video e interviste a persone che hanno davvero conosciuto Jeff. Tra le voci, quella della madre Mary Guibert, delle ex compagne Rebecca Moore e Joan Wasser (Joan As Police Woman), e dei musicisti Michael Tighe, Parker Kindred, Ben Harper e Aimee Mann.

Un passaggio colpisce su tutti: la voce di Buckley che dice “I’ve been wrong, completely ugly, beautiful, totally in love… but I’ve never been dead.” (“Sono stato in errore, completamente orribile, bellissimo, totalmente innamorato... ma non sono mai stato morto”). Una dichiarazione esistenziale che suona come un’eco di ciò che la sua arte ha rappresentato: vulnerabilità, bellezza e ricerca.