Guè in concerto a Genova, la possibile scaletta

Ribattezzato il padre nobile del rap italiano, Gué arriva a Genova all’interno, di Altraonda Festival con La Vibe Summer Tour 2025. L'appuntamento è al Porto Antico di Genova sabato 19 luglio con un’intera serata dedicata al rap e alla cultura hip hop. A salire sul palco dell'Arena del Mare saranno, oltre a Guè, Izi e Lacrim, quest’ultimo per la prima volta in concerto in Italia. La serata è realizzata in collaborazione con Genova Hip Hop Festival. Dopo l'avventura insieme a Dj Shablo, Tormento e Joshua al Festival di Sanremo 2025 in gara con La mia parola, Guè ha annunciato parecchie date nell'estate 2025 col suo Vibe Summer Tour.