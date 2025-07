Rugby Sound Festival, Gué porta in concerto la sua storia

Serata speciale per l'edizione 2025 del Rugby Sound Festival. Lo storico evento del milanese, giunto alla sua ventiquattresima edizione ospiterà Gué sul palco dell’Isola del Castello di Legnano per una data del suo La Vibe Summer Tour 2025. È un'estate di fuoco per Gué: dopo il successo per la sua partecipazione a Sanremo al fianco di Shablo, Joshua e Tormento e per il tour nei palazzetti, ora è protagonista nei principali festival estivi e arene all'aperto. Uno spettacolo che celebrerà la sua intera carriera, dagli esordi fino all’ultimo album pubblicato a gennaio. I biglietti per l’appuntamento al Rugby Sound sono disponibili Ticketmaster.it e le altre biglietterie autorizzate.



Prima di Gué sul palco, ARTIE 5IVE, che porta al Rugby Sound una tappa del suo La Bellavita Summer Tour 2025. Il suo album, La Bellavita è uscito lo scorso 28 marzo, consacrando Artie5ive come uno fra i nomi più interessanti del rap italiano di nuova generazione: 18 tracce, entrate tutte nella Top 100 di Spotify nel giorno dell’uscita e oggi tutti nella TOP 100 classifica singoli, collaborazioni con Capo Plaza, Tony Boy, Kid Yugi, Niky Savage e Guè, questo è solo l’inizio di un nuovo capitolo nella carriera del rapper, un viaggio che partito con i suoi 9 dischi di Platino e 12 Oro e oltre 3,5 milioni di ascoltatori mensili, lo pone senza dubbio come uno degli artisti più interessanti del momento. Il concept della "bella vita" si riflette in ogni dettaglio, dalle copertine, dall’atmosfera raffinata alle liriche che trasmettono successo e maturità. Il racconto della strada si unisce alle aspirazioni e al futuro da conquistare, non manca la rivalsa, Rime taglienti e l’amore. La serata si apre, con un altro rilevante nome della scena, Niky Savage, che ha pubblicato il suo primo album Rapper l’11 luglio.



Orari

20.00 Niky Savage

21.00 Artie 5ive

22.30 Gue