Ama Festival, Queen of the Stone Age: il Rock conquista col sorriso

Compie dieci anni l' Ama Festival e si regala una nuova sede e un programma artistico che in Italia vanta poca concorrenza. Romano d'Ezzelino riceve il sospiro fresco e salubre del Monte Grappa e accoglie il popolo del Rock, almeno nella serata cui ho partecipato, con la sua storia millenaria visto che comprare in documenti ufficiali a partire dal 1076. Per questo importante genetliaco cala un trittico degno di un grande festival internazionale. Dopo il debutto coi The Black Keys (sold out, 10mila presenze) sono arrivati i Queen of the Stone Age, The Kills e The Amazons per una serata Rock di rara intensità. Ora è il turno (stasera 17 luglio) dei Gipsy King e poi si riparte dopo Ferragosto con, tra gli altri, Vampire Weekend (19 agosto), Anna e Capo Plaza (22 agosto), The Prodigy (23 agosto), Planet Funk (24 agosto) e Franz Ferdinand (28 agosto). Il programma completo è sul sito dell' Ama Festival e ogni serata oltre all'headliner ha gruppi che contribuiscono a sottolineare l'esclusività. L' Ama Festival vissuto da dietro le quinte ha un afflato famigliare, chi da un decennio costruisce e accende il motore di questa macchina è in primis un appassionato che lavora svincolato da logiche politiche. La nuova location, Villa Negri, è più grande rispetto alle e precedenti e permette di progettare l'hospitality per gli anni a venire con una filosofia di accoglienza sempre più condivisa. Questa area all’interno del comune di Romano d’Ezzelino valorizza il prodigarsi degli organizzatori che è supportato da un team di circa trecento volontari. L'economia del territorio ne trae, ovviamente, vantaggio, ma anche il pubblico, che arriva da ogni parte d'Italia e pure dall'estero in quando molte date possono fregiarsi del denominazione di esclusiva, ha la sensazione di essere in un villaggio vacanze: infiniti i servizi offerti e per le date agostane è in arrivo anche una giostra. Ecco perché è giusto parlare, almeno per la mia esperienza, di Rock col sorriso.

TRE SUPERGRUPPI PER RACCONTARE LA FORZA DEL ROCK

Sono le 19 quando la musica invade l'immensa prateria di Villa Negri. E sotto il palco ci sono già almeno un migliaio di persone. A scatenare questo sabba musicale sono The Amazons, inglesi di Reading nati nel 2014, e capitanati dal cantante e chitarrista Matt Thomson. Per loro un set di circa un'ora aperto con In My Mind e chiuso con Black Magic. Forse non molti li conoscevano perché in Italia sono ancora assai di nicchia ma brani quali Mother e Wake me Up hanno ipnotizzato il pubblico. Il loro Rock è senza fronzoli, duro ed essenziale, ruvido e seducente. Aspettando QOTSA, appaiono The Kills con un set di sedici canzoni. Il loro è un ponte sull'Oceano Atlantico poiché la vulcanica, bionda, travolgente frontwoman di New York Alison Mosshart è affiancata dal chitarrista britannico Jamie Hince. I primi live avvengono nel quartiere di Soho e il debutto discografico è datato 2003 e si intitola Keep on Your Mean Side. All'Ama Festival hanno raccontato la loro storia, partendo da Kissy Kissy che fa parte proprio del debut album, è inserendo in scaletta, tra le altre canzoni, Baby Says, Black Balloon, My Girls My Girls e, come arrivederci, la potente No Wow. Giunge, e sono le 22, il momento clou. Il cielo prova a creare qualche imbarazzo versando qualche goccia sulla venue ma è un tentativo farlocco perché si arrende appena sente le note di Regular John. Il successo arriva nei primo anni del Duemila quando nella band c'è ancora Mark Lanegan: è il quinquennio che produce pietre miliari del Rock quali Rated R. Songs for the Deaf e Lullabies to Paralyze. Il pubblico che accoglie Josh Homme e i suoi compagni di viaggio non è solo composto da nostalgici, ci sono molti giovani a testimonianza del segno che hanno lasciato nella storia della musica. In un crescendo (quasi) rossiniano esaltano i settemila presenti con No One Knows, My God is the Sun, Paper Machete, Sick Sick Sick per chiudere con A Song for the Dead. E' vero che il Rock'n'Roll non morirà mai ma quello col sorriso dell'Ama Festival è destinato all'immortalità.